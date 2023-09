LoL: Deutscher Twitch-Streamer teilt Highlight seiner Karriere, wird kurz darauf überfallen und ausgeraubt

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kurz darauf nahm der Abend aber offenbar eine unschöne Wendung. Am 10. September teilte NoWay über X/Twitter mit, dass er am Vorabend überfallen und ausgeraubt worden sei. Dazu veröffentlichte er Aufnahmen, die den Vorfall zeigen.

Frederik „NoWay“ Hinteregger (31) ist der größte deutsche Twitch -Streamer zu League of Legends und war als Co-Streamer beim Meisterschafts-Finale der LEC in Montpellier dabei. Auf Twitter berichtet er jetzt davon, nach seinem Auftritt überfallen und ausgeraubt worden zu sein.

Insert

You are going to send email to