Neuer Film zu Garfield wird von Vorwürfen gegen Annie The Duck überschattet – Jetzt äußert sich Sony

Wann diese offizielle Stellungnahme öffentlich gemacht werden soll, ist noch nicht bekannt. Ebenfalls gibt es noch keine Aussage dazu, ob der Film weiterhin mit Anni in ihrer Rolle in den Kinos starten soll. Einige Zuschauer wünschen sich, dass die Parts mit ihr herausgenommen oder ersetzt werden.

Insgesamt schreiben viele User in ihren Kommentaren, dass sie sich den Film wegen Anni jetzt nicht mehr ansehen werden. Andere Kommentare fordern, dass Sony jetzt reagieren solle. Immerhin hätten sie zu dem Zeitpunkt der Synchronisation von ihrem Verhalten nichts wissen können. „Die anderen Sprecher tun mir echt leid das der Skandal wegen Anni gerade heute zur Primäre hoch gekommen ist [sic]“, heißt es in einem weiteren Kommentar.

Was hat das mit Garfield zu tun? Der neue Film über den kultigen, orangen Kater wird jetzt von den Vorwürfen gegen Anni überschattet. Denn in diesem übernahm die Streamerin die Synchronisation einer Nebenrolle. Am 09.05.2024 soll der Film in den deutschen Kinos anlaufen.

Reved erklärt auf Twitch, wie sehr sie in der Beziehung mit Anni The Duck litt

Welche Vorwürfe gibt es? Seit einigen Tagen verbreiten sich im Internet Vorwürfe gegen die Streamerin Anissa „Anni The Duck“ Baddour. Kurz zusammengefasst wird ihr aus verschiedenen Quellen vorgeworfen, dass sie nur in der Öffentlichkeit nett darstelle, im realen Leben aber eine egomanisch, toxische Person sei, die ihre Mitmenschen schlecht behandle und ihre Fans hassen würde.

Diese Woche startet ein neuer Film zu Garfield in den deutschen Kinos. Jetzt wird die Premiere jedoch von den Vorwürfen gegen eine Streamerin überschattet. Was Sony dazu zu sagen hat, erfahrt ihr hier.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to