Influencer wollen gamescom boykottieren, weil sie nicht mehr kostenlos reinkommen – Gronkh schüttelt den Kopf

Das ist nicht das erste Mal, dass Gronkh die gamescom im Zusammenhang mit Influencern kritisiert. So merkte er bereits im letzten Jahr an, dass Influencer komplett von der Messe ausgeschlossen werden sollten. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen: Gronkh sorgt sich um die gamescom: Würde sich selbst und alle anderen Creators von der Gaming-Messe ausschließen

Reaktionen aus der Community: In seinem Video auf YouTube stimmen ihm seine Zuschauer größtenteils zu. Viele zeigen ebenfalls Unverständnis dafür, warum eine Nicht-Akkreditierung dazu führt, dass man nicht auf die gamescom geht. So schreiben einige Nutzer:

In dem Video wird beschrieben, dass dieser Ort für Influencer ein Rückzugsort sei, was Gronkh zu belächeln scheint. Weiterhin geht er darauf ein, dass es so wirkt, als sei dieser Bereich nur interessant, um Connections zu knüpfen und nicht primär als Rückzugsort.

Was stört Gronkh an dem Aufschrei der Influencer? Gronkh beschreibt, dass er den Aufschrei nur halb verstehen würde, denn Creator hätten ja immer noch die Möglichkeit, sich Tickets zu kaufen. Er sagt, dass auch er sich ein Ticket kaufen würde, dürfe dies allerdings aufgrund seiner Größe nicht.

