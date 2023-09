Gronkh sorgt sich um die gamescom: Würde sich selbst und alle anderen Creators von der Gaming-Messe ausschließen

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Dabei sind insgesamt vier kleine Events pro Jahr geplant, die in verschiedenen Regionen Deutschlands stattfinden sollen, um möglichst vielen Fans die Teilnahme zu ermöglichen. Schon jetzt gibt es viele Fragen und kritische Stimmen in Gronkhs Chat zur Umsetzung seiner Idee. Er nimmt das jedoch mit Humor und betont sein ernsthaftes Ziel: mehr Zeit für seine Fans und entspanntere Gespräche.

Wie will er das für sich selbst lösen? Gronkh präsentiert eine innovative Lösung, um das Problem für seine eigene Community zu lösen. Er plant, ab dem nächsten Jahr kleine eigene Events zu organisieren, bei denen Besucher nicht stundenlang in der Sonne anstehen müssen.

Welches Problem sieht Gronkh? Gronkh weist darauf hin, dass die gamescom als Gaming-Messe konzipiert ist. Jedoch zog die Messe in den letzten Jahren eine wachsende Anzahl von Influencern an, die wenig bis gar nichts mit Gaming zu tun haben.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Obwohl er die gamescom liebt und ihre Fortführung unterstützen möchte, macht er sich Sorgen über die steigende Anzahl von Besuchern, die hauptsächlich wegen der Influencer auf die Messe strömen und dabei den echten Gamern die Tickets wegkaufen. Dies sieht er als eine bedenkliche Entwicklung an, die die Messe in die falsche Richtung führt.

Worum geht es in dem Video? Am 3. September veröffentlichte Gronkh ein Video mit dem Titel „Zu viele Influencer auf der Gamescom?“ , in dem er die Problematik rund um die gamescom 2023 thematisiert und seine Lösungsvorschläge präsentiert.

In dem neusten YouTube -Video von Gronkh, teilt er seine Bedenken über die Gaming-Messe gamescom und verkündet, dass er nicht länger als Creator auf der Messe auftreten würde, wenn dies dabei helfe, ein Problem zu lösen. Welches Problem er sieht und wie er dieses lösen will, erzählt euch MeinMMO.

Insert

You are going to send email to