Deutscher Twitch-Streamer MontanaBlack wird auf der gamescom wie ein Weltstar empfangen, sogar xQc staunt

Die Massen waren MontanaBlack dann auch sichtbar unangenehm. Mehrmals erwähnte er auch, dass sie „verloren seien“, wenn sie jetzt stehen bleiben würden und forderte, sich in ein ruhiges Areal zu suchen. So habe er sich das Ganze nicht vorgestellt.

Andere feierten den Auftritt. MontanaBlack sei nicht auf der gamescom gewesen, vielmehr war die gamescom in den Augen mancher „zu Besuch bei Monte“ (via Twitter ).

Viele können die Aufregung um MontanaBlack nicht nachvollziehen und finden, bei der gamescom sollte es mehr um Spiele und weniger um Einzelpersonen gehen (via Twitter ). Auf reddit wird sogar die ganze deutsche Twitch-Community kritisiert (via reddit ).

Als er im Subreddit r/LivestreamFail unterwegs war, stieß er auf den mittlerweile gelöschten Clip „Biggest German Streamer at Gamescom“ . Einer der größten Streamer weltweit ist xQc selbst. Mit über 11 Millionen Followern folgen dem „Juicer“ mehr als doppelt so viele Menschen wie MontanaBlack.

So wurde xQc auf MontanaBlack aufmerksam: Der Twitch-Star Félix „xQc“ Lengyel (26) scrollt in seinen Videos oft mehrere Stunden durch reddit und reagiert auf kurze Videos.

gamescom: Konflikt zwischen Twitch-Streamern Tanzverbot vs. Orangemorange eskaliert in körperlichem Angriff — Neue Statements

Um diesen gamescom-Auftritt geht es: Die gamescom 2022 fand vom 24. bis zum 28. August in Köln statt. Am Samstag, dem vorletzten Tag, stattete auch der deutsche Twitch-Star MontanaBlack der Messe einen Besuch ab.

