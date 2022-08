Twitch-Streamer verdienen Millionen € mit Glücksspiel-Deals – Ihre Zuschauer gehen bankrott

Die US-Seite Bloomberg hat in einem Bericht das Krypto-Casino Stake untersucht: Das soll spezielle Deals mit Twitch-Streamern abschließen und so deren Verluste im Online-Glücksspiel ausgleichen. Man hat auch mit Zuschauern der Streamer gesprochen, die ihren Vorbildern wie Félix „xQc“ Lengyel oder Trainwreck folgten und darüber in die Insolvenz gehen.

Was ist das für ein Bericht? Die Seite „Bloomberg“ hat sich mit dem Krypto-Casino „Stake“ beschäftigt und mit einigen Streamern, Spielern, dem Casino selbst und Twitch gesprochen.

Dabei sind sie bei den Streamern aber auf eine Mauer des Schweigens gestoßen. Niemand wollte so recht verraten, welche Deals er mit dem Casino geschlossen hat (via bloomberg).

Streamer wie xQc werben für Casino, verraten nicht, wie viel sie bekommen

Wie ist das Casino auf Seiten der Streamer? Bloomberg hat bei mehreren Streamern wie xQc oder Trainwreck angefragt, aber keiner wollte sich dazu äußern, welche Deals sie mit dem Krypto-Casino Stake geschlossen haben. Man weiß aber:

Dem Streamer Mizkif wurden 19 Millionen US-Dollar im Jahr angeboten, wenn er auf Stake vor seinem Publikum spielt. Mizkif sagt: Als er sah, dass ein 14-jähriger Zuschauer auf einer Seite spielte, die er beworben hatte, hörte er mit Glücksspiel-Streams auf, weil er sich einfach mies fühlte.

Der Streamer xQc hatte im Mai 2021 einen Promo-Code des Casinos geteilt: Man weiß nicht, wie viel Geld er dafür bekommen hat. Nach eigenen Angaben hat xQc mittlerweile über 685 Millionen US-Dollar im Casino Stake gesetzt (via twitch). Der Kanadier sagt, er sei dem Glücksspiel verfallen.

der Streamer Trainwreck sagte vor einem halben Jahr, er mache „viel mehr als eine Million US-Dollar im Monat bei Stake“ (via twitch).

Der Rapper Drake soll mit einer Bilanz von 9 Millionen US-Dollar gestartet sein – auch hier weiß man nicht, welchen Deal er mit Stake eingegangen ist.

Diese Intransparenz kritisiert Bloomberg ausdrücklich: Die Streamer erklären ihren Zuschauern nicht, wie ihre Deals mit Stake aussehen. Es ist unklar, wie viel Geld sie von dem Casino bekommen und wie viel ihrer Verluste im Casino real sind und welche ihnen ersetzt werden.

Twitch-Streamer verliert 8 Mio $, brüllt Zuschauer zusammen, der ihm vom Glücksspiel abrät

Twitch-Zuschauer gehen bankrott, weil sie den Streamern nacheifern

Wie ist Stake aus Sicht der Zuschauer? Bloomberg hat mit dem 26-jährigen Enneric Chabot gesprochen, der durch xQc auf Stake aufmerksam wurde. Er hat sich über einen Promo-Code des Kanadiers dort angemeldet.

Im Gespräch mit Bloomberg erzählt er: Am Anfang habe er 1 $ in die Glücksspiel-Automaten gesetzt und es habe ihm Freude gemacht, doch es ging rasch bergab:

Ich hab angefangen, zu verlieren und zu verlieren. Enneric Chabot

Innerhalb weniger Monate hatte Chabot 40.000 $ verzockt, dann zwei Bankkredite über je 20.000 $ aufgenommen und auch die durchgebracht. Am Ende musst er in die Privat-Insolvenz gehen.

Er sagt, zwar war die Entscheidung zu wetten seine eigene, aber die Freude der Twitch-Streamer beim Zocken habe ihn dazu verleitet.

Twitch-Streamer haben eigentlich andere Möglichkeiten, viel Geld zu verdienen:

„Twitch-Streamer geben Zuschauern ein falsches Gefühl von Verlieren und Gewinnen“

Bloomberg spricht auch mit dem Inder Vaibhav Kumar (25). Der fand den Einstieg ins Online-Glücksspiel ebenfalls über Streamer, die von Stake gesponsert sind. Er sagt:

Als sich die anfängliche Aufregung legte, jemandem zuzusehen, der um so viel Geld zockte, hat es mich abgeturnt und krank gemacht, dabei zuzusehen. Es gibt Zuschauern eine falsche Idee von Gewinnen und Verlieren. Vaibhav Kumar

Kumar sagt, er schaute sich vor allem Streamer an, die von Stake gesponsert wurden, bis ihm dämmerte, dass die Verluste durch lukrative Promo-Deals ausgeglichen würden.

Seine eigenen Verluste musste er aber komplett selbst tragen.

Twitch beobachtet Glücksspiel genau

Wie sieht Twitch das? Slots, also Glücksspiel, ist mittlerweile eine große Kategorie auf Twitch, aber das muss nicht für immer bleiben.

Zu Bloomberg sagt ein Twitch-Sprecher: Man schaue sich das Spielverhalten gerade intensiv an. So habe man mittlerweile untersagt, solche Promo-Links zu posten wie jenen, mit dem xQc im Mai 2021 für das Casino warb.

Nun heißt es:

Wir nehmen jede mögliche Gefahr für unsere Community sehr ernst. Obwohl Glücksspiel-Inhalte nur einen sehr geringen Teil der Inhalte auf Twitch stellen, schauen wir genau drauf, um sicherzustellen, dass unser Vorgehen mögliche Gefahren von unserer weltweiten Community fernhält. Twitch

Böhmermann behandelte Knossi und das Glücksspiel in einer ZDF-Sendung im November 2020.

Neue gesetzliche Regelung beendet Glücksspiel-Hype in Deutschland

Wie sieht das in Deutschland aus? Auch in Deutschland hatten einige große Streamer wie MontanaBlack oder Knossi über Jahre dem Glücksspiel auf Twitch gefrönt und sich eine große Zuschauerschaft aufgebaut.

Auch hier gab es große Kritik an ihrem Verhalten: Das ZDF Magazin Royale hat sich etwa ausgiebig mit Knossi beschäftigt und dubiose Verbindungen nach Malta aufgedeckt, die sehr ähnlich wirken, wie das, was jetzt Bloomberg kritisert.

Durch eine neue gesetzliche Regelung hat das Glücksspiel im deutschen Twitch in den letzten Monaten stark nachgelassen.

ZDF zeigt, wie deutsche Twitch-Streamer an Glücksspiel-Sucht verdienen

Einige der größten Streamer der Welt zeigen Glücksspiel auf Twitch

Wie ist es in den USA? In den USA hat das Phänomen in den letzten Monaten aber immer weiter zugenommen:

Trainwreckstv ist Nummer 19 der Welt. Er zeigte die letzten 30 Tage 148 Stunden Glücksspiel

ROSHTEIN ist die Nummer 13 der Welt – Er zeigte 262 Stunden Glücksspiel in den letzten 30 Tagen

xQc ist nach wie vor die Nummer 1 weltweit bei den gesehenen Stunden der letzten 30 Tage – er hat immerhin noch 44 Stunden mit Glücksspiel verbracht, damit ist es seine „meistgesendete Kategorie“ nach Just Chatting

Insgesamt ist Slots die 8. größte Kategorie auf Twitch nach durchschnittlichen Zuschauer-Zahlen – Tendenz stark steigend.

Knossi und MontanaBlack erklärten zwar, sie hätten aus moralischen Gründen mit dem Glücksspiel aufgehört, wir von MeinMMO haben aber vor wenigen Tagen mit dem Anwalt Christian Solmecke gesprochen, um die Situation von Glücksspiel auf Twitch in Deutschland zu erklären:

Warum zeigt MontanaBlack wirklich kein Glücksspiel mehr auf Twitch? Wir fragten einen Anwalt