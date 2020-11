Böhmermann knöpft sich deutschen Twitch-Streamer Knossi vor

In der ZDF-Sendung „ZDF Magazin Royal“ behandelte Satiriker Jan Böhmermann das Reiz-Thema „Online-Glücksspiel“ in Deutschland. Dabei machte er die Gefahr des Glücksspiels an dem deutschen Twitch-Star Jens „Knossi“ Knossalla fest. Der ist mit „Gambling“ zu einem der größten Streamer Deutschlands geworden und erreicht ein junges Publikum.

Was hat Böhmermann mit Knossi? Böhmermann behandelte in der Ausgabe des „ZDF Magazin Royale“ vom Freitag, dem 20.11., das Thema Online-Glücksspiel in Deutschland und speziell in Schleswig-Holstein in einem 15-minütigen Segment.

Jens Knossalla erreichte mit seinem Kanal „TheRealKnossi“ über Twitch 8,56 Millionen gesehene Stunden in den letzten 30 Tagen. Knossi ist damit aktuell der mit Abstand erfolgreichste Streamer in Deutschland. Er dient Böhmermann als Beispiel dafür, wie auf dem Streaming-Dienst Twitch das Online-Glücksspiel dargestellt wird:

Knossi warnt seine Fans vor Glücksspiel zwar

aber es gibt immer wieder Szenen, in denen er mitfiebert, ob er wirklich gewinnt, den Bildschirm dabei anschreit und vor Glück schier überschäumt, als er dann tatsächlich einen großen Preis abräumt

Zudem stellt Böhmermann dar, dass Knossalla um das Wort „Alge“ eine Marke aufgebaut hat. Die Alge ist ein Symbol aus einem bestimmten Online-Slot-Spiel, das hohe Gewinne bescheren kann: Knossi hat zu „Alge“ einen Drink kreiert und einen Song geschrieben. Ein YouTube-Clip, wie er „Alge, Alge“ schrie und gewann, aus 2019 hat mittlerweile über 3,2 Millionen Aufrufe erzielt.

Hier sehen wir den „Alge“-Clip, den Böhmermann in Ausschnitten auch im ZDF Magazin Royale zeigt. Die entscheidende Passage beginnt etwa bei 2:55 Minuten:

Hier sehen wir den „Alge"-Clip, den Böhmermann in Ausschnitten auch im ZDF Magazin Royale zeigt. Die entscheidende Passage beginnt etwa bei 2:55 Minuten:

Knossi als Glücksspiel-Werbeträger in der Kritik

Knossi ist als „praktisches Beispiel“ gedacht, wie das Online-Glücksspiel vor allem ein junges Gamer-Publikum erreicht, in dem es auf der Plattform Twitch als unterhaltsamer Zeitvertreib dargestellt wird und das in einem Umfeld, das viele Leute erreicht, die sonst Minecraft oder Fortnite spielen und auf TikTok stehen.

Das Ironische ist, dass Knossi sich mal selbst als „mediengeil“ beschrieb und in seiner Jugend alles daran setzte, möglichst oft ins Fernsehen zu kommen. Aber wahrscheinlich hatte er sich einen Auftritt im ZDF-Hauptprogramm doch anders vorgestellt.

„Nur für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort …“

Darum ging es in der Sendung eigentlich: Der Beitrag beschäftigte sich kritisch mit der Gesetzes-Lage und Praxis zu „Online-Glücksspiel“ in Deutschland. Dabei wird als Aufhänger eine Fernseh-Werbung genutzt, die mit einem bürokratisch anmutenden Satz endet.

Das Angebot gilt nur für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein. Klausel in Werbung zu Online-Casinos in Deutschland

Das Segment erklärt, woher diese schnell gesprochene Formulierung kommt.

Der Beitrag impliziert, dass die frühere Landesregierung von Schleswig-Holstein durch Lobby-Arbeit dazu gebracht wurde, eine Ausnahmeregelung für ihr Land zu erlassen. Das Landesgesetz werde nun von der Online-Glücksspiel-Industrie als riesiges Schlupfloch genutzt.

Eigentlich ist Online-Glücksspiel in Deutschland verboten, aber Anbieter nutzen das Schlupfloch, um Deutschlandweit zu werben, indem sie die Wohnsitz-Klausel verwenden.

Mittlerweile würden mehr Leute in Deutschland das Angebot nutzen und Online Glücksspiel betreiben, als Schleswig-Holstein überhaupt Einwohner hat.

Hier ist das 15-minütige Segment aus dem ZDF Magazin Royale.

Das ZDF Magazin Royale legt nahe, dass die Probleme mit Online-Glücksspiel in Deutschland 2021 zunehmen werden, da das Glücksspiel durch einen Staatsvertrag neu reguliert wird: Die Regeln sollen nach dem Vorbild von Schleswig-Holstein gelockert werden.

Knossi und Online-Glücksspiel waren bereits vorher ins Visier des ZDF gerückt. Eine Reportage des ZDF hatte erst Ende Oktober die Probleme des „Online-Glücksspiels“ aufgezeigt und auf die schwierige Lage hingewiesen. Auch dort hatte man Knossi im Fokus, zeigte aber auch ein Opfer des Online-Glücksspiels: Ein Mann war süchtig geworden und hatte ein Vermögen verzockt.

Böhmermann zieht das Thema nun in seinem Format so auf, dass es unterhaltsamer wirkt und eine jüngere und größere Zielgruppe erreicht:

das Video von ZDF Magazin Royale erschien erst am 20.11. und hat bereits 500.648 Aufrufe

das Video der ZDFheute Nachrichten erschien schon am 29.10. und hat lediglich 124.658 Aufrufe

Böhmermann arbeitet sich nicht nur an Knossi ab, auch MontanaBlack hat er im Visier.

Im Mai 2020 hat sich Jan Böhmermann in einem Podcast-Format schon einmal mit der deutschen Twitch-Szene beschäftigt. Da rückte der Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris in seinen Fokus.

Diese Aussage von Böhmermann sorgte für viel Trubel in der deutschen Twitch-Community.