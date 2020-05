Böhmermann schiebt deutschen Twitch-Star in rechte Ecke – Der wehrt sich

Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann (39) hat den führenden deutschen Gaming-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris (32) und seine Community in eine politisch rechte Ecke geschoben. Der Twitch-Star wehrt sich gegen diese Anschuldigungen. Da würden Rentner über was reden, das sie nicht verstehen.

Das haben Böhmermann und Schulz gesagt: Im Podcast „Fest&Flauschig“ besprach Jan Böhmermann mit seinem Co-Moderator Olli Schulz die Möglichkeit auf Twitch zu gehen:

Ich glaub bei Twitch bist du wirklich der Älteste. Da sind YouTuber, Let’s Player, hier MontanaBlack-Fans und noch weiter rechts stehende Hardcore-Neo-Nazis, die versuchen die Montana-Black-Community, die auf den Geschmack gekommen sind, abzugreifen. Jan Böhmermann im Podcast Fest&Flauschig

Danach schwieg Böhmermann, während Olli Schulz über MontanaBlack sprach. Schulz sagte:

Ich will über YouTuber nicht so viel reden, weil die haben echt den Bodensatz der Republik hinter ihrem Rücken – an Assis und so. Und da kriegen wir ganz schön aufs Maul. Die sind in jeder Kleinstadt und überall und irgendwann will ich auch mal wieder in eine Kleinstadt fahren. Olli Schulz im Podcast Fest&Flauschig

Schulz führte dann aus, wie leicht und schnell MontanaBlack zu Erfolg gekommen war – während er selbst 15 Jahre in Indie-Rock-Clubs gespielt habe und das die ersten 5 bis 6 Jahre für 200€. Wenn er 20 Jahre später angefangen hätte, wäre er auch YouTuber geworden:

Heutzutage machst du einen Internet-Kanal, tätowierst dir die Fresse, erzählst du hast Vorhaut-Verengung und sonstwas alles und die Leute lieben dich dafür und sagen „Ey, das ist einer wie ich, der ist genauso Scheiße“ und dann schreibst du noch ein Buch darüber: „Mein harter Leidensweg“, dann kaufen die das alle […] Und da muss ich sagen: Was bin ich für ein blöder Assi, dass ich so einen dummen Weg gegangen bin? Olli Schulz in Fest&Flauschig

Der Satiriker Jan Böhmermann hat sich schon mit Miss-Ständen im Gaming beschäftigt.

So reagierte MontanaBlack: Der hörte sich in einem Twitch-Stream das Segment des Podcasts zu ihm an. Bei den Aussagen von Böhmermann spulte er mehrfach vor und zurück, um sicherzugehen, dass er nichts falsch verstanden habe.

Besonders schien es ihn aber zu ärgern, dass der Musiker Olli Schulz ihn kritisiert. Auf den halte er große Stücke. Live auf Twitch sagte MontanaBlack, er höre Neid aus ihren Aussagen heraus.

Der Twitch-Streamer sagt, er hätte erst überlegt, den Angriff gar nicht zu erwähnen, denn warum solle er auf die „beiden Rentner“ eingehen. Die wollten ja nur, dass ihr „Podcast ein wenig Aufmerksamkeit bekommt.“

MontanaBlack sagt:

„Auch der Monte-Effekt ist bei den Öffentlich-Rechtlichen schon angekommen.“ MontanaBlack zu den Angriffen

Damit meint er, dass Leute über ihn berichten, weil er so viel Reichweite hat und Kommentare zu ihm viel Aufmerksamkeit generieren.

Aussprache mit Schulz, Angriff auf Böhmermann

So ging das weiter: Am 5. Mai sagte MontanaBlack, mit Olli Schulz habe er telefoniert und sich ausgesprochen. Das mit dem „Assi“ nehme er ihm nicht übel.

Allerdings twitterte er gegen Jan Böhmermann, der hätte die Grenze zwischen Satire und Beleidigung überschritten. Da spreche der Neid einer gescheiterten Karriere heraus.

Es gibt eine Grenze zwischen Beleidigung und Satire. Mich zu kritisieren oder zu beleidigen ist das Eine, aber meine Community als Teil einer rechten Bewegung zu diffamieren, sprengt jeglich Grenzen. Da spricht wohl der Neid einer gescheiterten Karriere heraus. — GetOnMyLvL (@MontanaBlack) May 4, 2020

Jan Böhmermann wiederum twitterte beleidgende Kommentare, augenscheinclich von MontanaBlack-Fans, als Zeichen dafür, dass der keine „normale“ Community habe.

ganz normale unproblematische leute wie du und ich in den insta dms pic.twitter.com/R0yHJO2Dop — 🦠 Jan Böhmermann 🦠 🤨 (@janboehm) May 4, 2020

7 Jahre auseinander, aber kommen aus 2 Welten

Das steckt dahinter: MontanaBlack ist 32, Jan Böhmermann 39. Dennoch nennt der Twitch-Streamer den TV-Star einen Rentner.

MontanaBlack ist der größte deutsche Twitch-Streamer (2,5 Mio Follower) und aktuell mit Streams zu Call of Duty: Warzone oder Auftritten bei Just Chatting auf Twitch erfolgreich. Seinen Höhepunkt auf Twitch erreichte er im September 2019 unter anderem mit Streams zu Glücksspielen.

Jan Böhmermann ist ein Satiriker, der nun ins ZDF-Hauptprogramm wechselt, nachdem er auf ZDF NEO die Satire-Sendung „Neo Magazin Royale“ von 2013 bis 2019 moderierte. Böhmermann ist mit der Gaming-Szene vertraut und wies zusammen mit seiner Redaktion auf aktuelle Fehlentwicklungen im Gaming hin. Böhmermann hatte schon Twitch-Streamer wie Gronkh zu Gast.

Böhmermann und MontanaBlack haben völlig andere Karriere-Verläufe und Zielgruppen, teilen sich mit dem Internet aber indirekt einen gemeinsamen Raum:

der Satiriker überspitzt und provoziert bewusst, um auf Missstände aufmerksam zu machen – er sieht MontanaBlack und dessen Community offenbar kritisch

der Streamer fühlt sich ins falsche Licht gerückt und von „traditionellen Medien“ benutzt, die irgendwie heute noch relevant sein möchten – für ihn spielt das Fernsehen offenbar keine Rolle. Zudem sieht sich MontanaBlack überhaupt nicht in einer rechten Ecke, sondern betont immer wieder, dass er kein Problem mit Menschen hat, die ausländische Wurzeln haben

