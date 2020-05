Böhmermann erklärt, warum er Twitch-Streamer in rechte Ecke schob

Der Satiriker Jan Böhmermann hat in einem Podcast ausgeführt, warum er die Community des deutschen Twitch-Streamers Marcel „MontanaBlack“ Eris in eine rechte Ecke schob. Er glaubt, der Streamer müsse sich seiner Reichweite bewusst sein, um gegen rechte Tendenzen anzugehen. Böhmermann hält die Radikalisierung von Gamern für eine reelle Gefahr.

Das war der Anlass für den Ärger: Der Satiriker Jan Böhmermann hatte in seinem Podcast „Fest&Flauschig“ über den größten deutschen Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris und dessen Community gesprochen und sie in eine politisch rechte Ecke geschoben.

Böhmermann sagte, dass Twitch voller MontanaBlack-Fans und „noch weiter rechts stehenden Neo-Nazis“ sei, die versuchen würden, die Montana-Black-Community abzugreifen.

MontanaBlack reagierte auf diese Aussage im Stream überrascht und negativ: Er warf Jan Böhmermann vor, neidisch auf ihn zu sein und mit dem Angriff nur Aufmerksamkeit zu suchen.

Schulz & Böhmermann werden von wütenden Fans angegriffen

Das waren die Reaktionen aus Sicht der Podcaster: Böhmermann und Schulz berichten im Podcast „Fest&Flauschig“ vom 5. Mai über den Vorfall und die Reaktionen (via spotify). Sie sprechen von wütenden Direct-Messages und Sprachnachrichten junger und erboster MontanaBlack-Fans.

Musiker Olli Schulz sagt: Nachdem er sich mit MontanaBlack ausgesprochen hatte und der ihn auf Twitter zum „Freund“ erklärt habe, hätten die Leute sich plötzlich bei ihm höflich entschuldigt. Kurz vorher hätten sie seiner Mutter noch den Tod gewünscht.

Diesen raschen Wandel im Ton sehen Schulz und Böhmermann als Zeichen dafür, wie leicht die Fans von MontanaBlack zu beeinflussen sind.

Olli Schulz berichtet über das versöhnende Telefonat mit MontanaBlack und relativiert die Anschuldigungen von Böhmermann:

Ich hab von dem [MontanaBlack] noch nie einen rechtsradikalen Ausdruck oder irgendwas gehört. Und er hat auch gesagt […], dass dieses eine Foto, was da existiert und worüber es auch einige Berichte gab mit so „Thor Steinar“-Leuten, dass das jetzt vielleicht nicht zu seinen größten Sternstunden gehört. Olli Schulz im Pocast Fest&Flauschig

Schulz bezieht sich auf ein Foto, das MontanaBlack zusammen mit Mitgliedern des Motorradclubs „Nordmänner MC“ zeigt. Auf dem Foto trug einer der Männe einen Jogginganzug der Marke „Thor Steinar“. Die Bekleidungsmarke gilt als ein Erkennungsmerkmal der rechtsextremen Szene.

„Natürlich sind nicht alle MontanaBlack-Fans Neonazis“

Das sagt Jan Böhmermann nun:

Böhmermann näherte sich dem Vorfall zuerst ironisch. Er sagte, das sei ihm so rausgerutscht, als er in seinem Gaming-Sessel saß und an seinem Gaming-Rechner Mario Kart daddelte. Wenn er spiele, haue er öfter mal so Sachen raus, das könnten Gamer sicher nachvollziehen.

Später ging Böhmermann hörbar ernster auf das Problem ein.

Er sieht den Missstand darin, dass Twitch-Streamer eine unglaublich hohe Reichweite besitzen und ihre Zuschauerschaft häufig aus jungen Männern besteht, die leicht beeinflussbar sind. Der ganze Bereich sei nicht reglementiert.

Die Gaming-Community sei ein Nährboden für Leute, die „Böses im Sinn haben.“

Daher hätten Streamer wie MontanaBlack eine große Verantwortung:

Ich denke nicht, dass das Neo-Nazis sind oder dass es Rechtsradikale sind. Es muss in einer Community mit solchen Leuten und so einer Gruppe an Menschen ein Bewusstsein dafür geben, dass das eine reelle Gefahr ist und keine, die ich mir so ausdenke, sondern eine, die bereits mehrfach in den letzten Jahren zu schlimmen Dingen geführt hat wie zu irgendwelchen Amokläufen. Der Anschlag in Neuseeland letztes Jahr. Das war ein Typ, der hat, während er seinen Anschlag gemacht hat, live gestreamt auf – ich meine, es war auf Twitch. Jan Böhmermann im Podcast Fest&Flauschig

Bei einem Anschlag im März 2019 in Neuseeland kamen 49 Menschen ums Leben. Der Täter rief in einem Livestream auf Facebook „Abonniert PewDiePie“.

Ein deutscher Täter, der im Oktober 2019 einen Terror-Anschlag in Halle beging, hatte seine Tat auf Twitch übertragen.

Twitch ist unreguliert, daher haben Streamer große Verantwortung

Böhmermann führte aus, dass Twitch eine unregulierte Plattform sei, bei der keiner aufpasse. Es gäbe keine staatlichen Behörde, die das reguliere. Das ziehe Leute an, die Dinge mit der Plattform machten, die sie nicht machen sollten.

Da müsse man als Community oder eben als Streamer, der unglaublich viel Reichweite habe, aufpassen und sich seines Einflusses bewusst sein.

Zumal es einen kleinen Teil von Leuten gebe, die sich radikalisiert hätten. Die versuchten Leute aus der Community abzufischen. Laut Böhmermann liege es an den Leitern der Community, an den Stars, hier Verantwortung zu übernehmen:

[…] Das ist nicht: Wenn man Gamer ist, ist man ein Rechtsradikaler. Und nicht: Wenn man MontanaBlack gut findet, ist man ein Rechtsradikaler. Sondern diese Communitys sind klein gewesen, groß geworden und die Verantwortung, die die Leute haben, die diese Communitys jetzt leiten, das ist denen oft gar nicht so klar. Und es gibt so ein paar Kandidaten in der YouTuber-Community, die das echt auf dem Schirm haben. Und es gibt auch so ein paar, denen das einfach scheißegal ist. Und das ist das grundsätzliche Problem. Jan Böhmermann im Podcast Fest&Flauschig

MontanaBlack ist der mit Abstand größte deutsche Twitch-Streamer.

Böhmermann sorgt sich um Gamer-Jungs, die krass sein wollen und sich radikalisieren

Darum geht’s Böhmermann im Kern: Die Schwierigkeit sei die mögliche Radikalisierung von jungen Spielern, während sie Online-Games spielen, sagt Böhmermann, und die es geil finden, sich in einer Gruppe zu produzieren.

Böhmermann spricht von einer „gepflegten 48 Stunden-Schicht Fortnite“, in der man schon mal emotional und ein bisschen krasser wird. Da rutsche einem schon mal ein ironisch gemeintes „Heil Hitler“ raus. Das ziehe dann Leute mit politischer Absicht an. Die röchen orientierungslose Jungs, die sich gegenseitig überbieten wollten.

Einige wollten dann noch ironischer und krasser werden. Und dann habe man „3 Jungs im Channel, die keine harmlosen Jungs mehr sind,“ so Böhmermann.

Irgendwann könne aus der Ironie dann Ernst werden. Das sei eine tatsächliche Gefahr. Böhmermann will, dass „die Stars“ mehr Verantwortung übernehmen und sich ihres Einflusses auf die jungen Zuschauer bewusst sind.

Ein Kampf der Kulturen: Jan Böhmermann (39) vs. MontanaBlack (32)

Der Twitch-Streamer MontanaBlack ist mit 2.53 Millionen Follower der mit Abstand größte Twitch-Streamer Deutschlands.

Einen Höhepunkt auf Twitch erreichte er im September 2019, da war er die Nr. 2 bei den gesehenen Stunden unter allen Streamern weltweit. Ein Mix aus Glücksspiel-Streams und FIFA 20 brachte den großen Erfolg. Im September 2019 sahen ihn im Schnitt 50.000 Leute zu – in der Spitze waren es 181.600 gleichzeitige Zuschauer.