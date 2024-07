The First Descendant löscht euren gesamten Fortschritt, wenn ihr eine falsche Entscheidung trefft – So schützt ihr euch

In The First Descendant kann gerade ein kleiner Fehler euren gesamten Fortschritt löschen. Doch das könnt ihr ganz leicht verhindern.

Wie wird euer Fortschritt gelöscht? Wie einige Spieler auf Reddit und dem offiziellen Discord-Server von The First Descendant berichten, könnt ihr euren Fortschritt verlieren, wenn ihr euch dazu entscheidet, euren Account nachträglich mit einem Nexon-Konto zu verknüpfen.

Ihr seht dann den Fortschritt des Nexon-Kontos, das bis dato allerdings ungenutzt war und über keinen Fortschritt verfügt.

Wie könnt ihr euch schützen? Ihr solltet aktuell darauf verzichten, euren Account mit einem Nexon-Konto zu verknüpfen. Nur so geht ihr sicher, euren Fortschritt nicht zu verlieren.

Wenn ihr euren Account direkt beim Start des Spiels mit einem Nexon-Konto verknüpft und den Fortschritt erst danach erspielt habt, ist euer Fortschritt sicher.

Was tun, wenn der Fortschritt weg ist? Ihr könnt die Verlinkung zwischen eurem Account und eurem Nexon-Konto wieder aufheben. Das sollte dazu führen, dass auch euer Fortschritt zurückkehrt – zumindest laut den Erfahrungsberichten einiger Spieler.

Hat sich Nexon zu dem Problem geäußert? Nein, aktuell liegt uns noch kein Statement von Nexon zu der Problematik vor. Da die Entwickler bislang jedoch aufmerksam auf Feedback aus der Community reagierten und diese den Fehler aktiv auf Reddit und Discord teilen, ist es gut möglich, dass die Entwickler noch reagieren werden.

Viele Spieler können aktuell wahrscheinlich problemlos auf die Verlinkung verzichten. Ärgerlich ist es jedoch, wenn ihr auf einer Plattform angefangen habt zu zocken und jetzt auf einer anderen weiterspielen wollt. The First Descendant bietet nämlich Cross-Progression, das geht aber nur mit einem Nexon-Konto. Mehr zu Cross-Progression und Crossplay könnt ihr auf MeinMMO lesen: The First Descendant: Crossplay – Können PlayStation, Xbox und PC zusammenspielen?