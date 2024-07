The First Descendant: Crossplay – Können PlayStation, Xbox und PC zusammenspielen?

The First Descendant ist erfolgreich auf Steam und den Konsolen gestartet, doch können die verschiedenen Plattformen auch zusammenspielen?

Hat The First Descendant Crossplay? Ja, The First Descendant hat Crossplay, das standardgemäß angeschaltet ist. Das heißt, ihr könnt unabhängig von eurer Plattform mit Spielern auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series oder am PC zusammenspielen.

Es gibt in The First Descendant allerdings keine Möglichkeit, Crossplay abzuschalten. Falls ihr die Funktion nicht nutzen und mit Spielern anderer Plattformen zusammenspielen wollt, schaut ihr hier leider in die Röhre.

Ihr könnt eure Sitzung jedoch vor dem Beitritt eines Gebiets auf „privat“ stellen und somit alle anderen Spieler ausschließen, die ihr nicht selbst einladet – auch von der gleichen Plattform.

Hat The First Descendant Crossprogression? Ja, zusätzlich zum Crossplay gibt es in dem Loot-Shooter auch Cross-Platform-Progression.

Ihr könnt also beispielsweise einen Spielstand auf der PS5 anfangen und euren Fortschritt jederzeit am PC weiterspielen, falls ihr beide Plattformen besitzt. Ihr müsst auf der jeweils anderen Plattform nicht noch einmal von vorne anfangen.

Da The First Descendant Free-to-play ist, steht euch beim Spielen auf verschiedenen Plattformen nichts im Weg.

The First Descendant: Freunde einladen

Wie könnt ihr mit euren Freunden zusammenspielen? Wenn ihr mit Freunden zusammenspielen wollt, die vielleicht auch auf einer anderen Plattform spielen und nicht über Steam eingeladen werden können, braucht ihr ein Nexon-Account.

Habt ihr diesen erstellt, könnt ihr im Social-Tab des Menüs Spielern eine Freundschaftsanfrage oder eine Gruppeneinladung senden. Den Social-Reiter findet ihr im Menü rechts neben dem Tab für die Map und die Quest-Übersicht.

Im Social-Tab könnt ihr entweder Spieler auswählen, die lokal in eurer Nähe stehen – also sich beispielsweise ebenfalls im Albion befinden – oder Freunde über ihre Spieler-ID suchen. Die Spieler-ID besteht aus dem Ingame-Namen und einer vierstelligen Nummer.

Wenn ihr The First Descendant mit Freunden spielt, könnt ihr euch natürlich gegenseitig beim Farmen unterstützen. Besonders bei der Suche nach den sogenannten Encrypted Vaults könnte sich das als nützlich erweisen: The First Descendant: Encrypted Vaults – Was ist das und wie findet ihr sie?