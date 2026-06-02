Gaming wird immer teurer: Jetzt müssen PS5 und Xbox beweisen, dass sie sich noch lohnen

Gaming wird immer teurer. PS5 und Xbox müssen jetzt beweisen, dass sie noch lohnen. Zwei Gelegenheiten bieten sich jetzt an: Die State of Play im Juni 2026 und das Summer Game Fest 2026.

Alles wird teurer und die Preissteigerungen machen auch vor Gaming nicht halt: Vor wenigen Tagen wurden die Preise für das Steam Deck drastisch erhöht, aber die „richtigen“ Konsolen sind ebenfalls betroffen: PS5 und Xbox haben ebenfalls ihre Preise erhöht.

Die steigenden Preise sorgen auch für großen Druck auf die aktuellen Konsolen: Denn es reicht nicht mehr, nur Trailer oder Markenpflege zu liefern. Spieler wollen Gründe, warum sich die teuren Konsolen in einer teuren Zeit überhaupt noch lohnen.

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PlayStation und Xbox müssen beweisen, dass sie mehr als nur Trailer können

Wie sieht die Situation aus? Sony hatte 2060 nicht nur die Preise für die PS5 um 100 Euro erhöht, sondern kürzlich ebenfalls die Abo-Preise von PS Plus deutlich angepasst. Insgesamt werden Gamer immer häufiger mit höheren Kosten konfrontiert. Doch das bedeutet auch großen Druck für die Konsolen-Hersteller, die die gestiegenen Preise rechtfertigen müssen.

Welche Chancen gibt es jetzt? Mit der State of Play am 2. Juni 2026 und dem Summer Game Fest ab dem 5. Juni 2026 gibt es gleich zwei große Chancen, wo Sony und Microsoft zeigen können, was sie mit ihren Konsolen liefern möchten und vor allem können. Microsoft steht sogar nur das Summer Game Fest zur Verfügung, da die State of Play eine exklusive Veranstaltung von Sony ist.

Die Unternehmen sollen nicht nur kommende Spiele ankündigen, sondern den Nutzern auch einen guten Grund geben, jetzt in ihre Plattformen zu investieren. So große Messen oder Events sind eine gute Gelegenheit, um Vertrauen zu schaffen und die eigenen Stärken hervorzuheben.

Der Druck auf Xbox und PlayStation ist aber auch besonders groß, weil die beiden Geräte sinnbildlich für die Konsolen insgesamt stehen. Ihre Auftritte können demzufolge als Test dafür gesehen werden, wie gesund und zukunftsfähig klassisches Konsolengaming wirkt und ob sich die Investition noch lohnt.

Xbox und PlayStation müssen daher jetzt zeigen, dass ihre Konsolen 2026 noch klaren Mehrwert bieten und für Spieler eine attraktive Investition sein können. In einer Zeit mit Unsicherheit, hohem Kostendruck und wachsendem Wettbewerb reichen bloße Trailer nicht mehr aus: Firmen wie Sony oder Microsoft müssen beweisen, dass sie Spieler überzeugen können.

Der PlayStation spielt hier zumindest vorteilhaft in die Karten, dass man seinen Fokus wieder verstärkt auf Exklusiv-Titeln möchte, um damit die Konsole wieder zu stärken.

Wie seht ihr das? Müssen sich PS5 und Xbox jetzt anstrengen, um die Spieler von sich zu überzeugen oder findet ihr, dass sie derzeit mit ihren Spielen und Hardware überzeugen können? Schreibt es uns in den Kommentaren!

Wer sich gerade einen Gaming-PC kaufen oder seine alte Maschine aufrüsten will, muss tief in die Tasche greifen. Vor allem Arbeitsspeicher, der früher zu den günstigsten Bauteilen gehört hat, ist im Moment absurd teuer. Und das wird er wohl auch noch eine Weile bleiben, meinen Experten: RAM ist gerade unfassbar teuer, Marktforscher sind sich sicher: das bleibt auch noch eine Weile lang so