Wer mit dem Kauf eines Steam Decks gewartet hat, muss nun ein halbes Vermögen zahlen

Die Preise für das Steam Deck wurden von Valve deutlich angehoben, sodass ihr über 200 Euro mehr investieren müsst, wenn ihr die Handheld von Valve haben wollt.

Wie stark ist die Preiserhöhung? In der Ankündigung auf Steam schreibt Valve, dass das Steam Deck wieder auf Lager sei … mit aktualisierten Preisen.

Das Steam Deck OLED 512 GB kostet nun 779 Euro (zuvor 569 Euro), die Version mit 1 TB 919 Euro (zuvor 679 Euro).

Das ist ein Preisanstieg von 35 %, bei der 512-GB-Variante sogar 37 %.

Zusammengefasst: Wer sich nun ein Steam Deck zulegen will, muss nun über 200 Euro mehr einplanen als noch vor wenigen Tagen.

Video starten Seht euch den offiziellen Trailer zum Steam Deck OLED an Autoplay

200 Euro mehr für ein unverändertes Steam Deck mit teurer Hardware

Wie begründet Valve den Preisanstieg? In der gleichen Ankündigung auf Steam begründet Valve die Preiserhöhung mit einem nicht allzu überraschenden Grund:

Aufgrund gestiegener Kosten für Arbeits- und Datenspeicher haben wir den Preis für beide Modelle entsprechend erhöht. […] Das Steam Deck selbst hat sich nicht verändert. Die neuen Preise spiegeln den aktuellen Stand der Kosten für Komponenten und andere globale logistische Herausforderungen wider, die die ganze Konsumelektronikbranche betreffen. Wir werden Sie informieren, wenn sich an dieser Situation etwas ändert. Quelle: Steam

Wie reagiert die Gaming-Community auf diese Änderung? Für Gamer macht der Preisanstieg des Steam Decks die Konsole zu einer deutlich größeren finanziellen Entscheidung als zuvor. Die Community ist nicht glücklich und äußert das auch öffentlich:

„Jetzt muss die Steam Machine aber wirklich liefern, denn Valve stellt die Loyalität der Community auf die Probe.“ (Pixelsenpai auf X)

Die steigenden Hardware-Preise sind in vielen Bereichen der Gamingindustrie zu spüren. Aus diesem Grund könnten jedoch gerade die alten, vielleicht vergessenen Komponenten nun zum Schatz werden: Alte, bisher vergessene Hardware im Schrank könnte gerade viel mehr wert sein, als ihr denkt