Die PS5 wird in wenigen Tagen 100 Euro teurer, wer sollte jetzt noch zuschlagen?

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2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Die PS5 wird in wenigen Tagen 100 Euro teurer, wer sollte jetzt noch zuschlagen?

Sony erhöht die Preise für alle PS5-Konsolen deutlich: Wer sollte jetzt noch zuschlagen oder einfach warten?

Die RAM- und Speicherkrise hat jetzt offiziell auch Sony getroffen. Sony hat in einem offiziellen Blogpost erklärt, dass man die Preise seiner PS5-Konsolen deutlich erhöhen wolle.

Die Preisänderungen bei der PS5 im Detail: Die neuen Preise sehen folgendermaßen aus:

  • PS5 – 649,99 Euro (+100 Euro)
  • PS5 Digital Edition – 599,99 Euro (+100 Euro)
  • PS5 Pro – 899,99 Euro (+100 Euro)

Für jede Konsole zahlt ihr bald genau 100 Euro mehr. Sony erklärte, „dass dies ein notwendiger Schritt ist, um sicherzustellen, dass wir Spielern weltweit weiterhin innovative, hochwertige Spielerlebnisse bieten können.“

Wann steigen die Preise? Laut Sony ab dem 2. April 2026, also von heute an gerechnet in ziemlich genau einer Woche. Die letzte Preiserhöhung der PS5 gab es im August 2025, betraf aber nicht deutsche Kunden.

Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt
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Noch gelten die alten Preise für die PS5, wer sollte noch zuschlagen?

Kann man die PS5 noch zu alten Preisen kaufen? Ja, kann man! Bei Amazon, MediaMarkt und anderen Einzelhändlern gelten noch die alten Preise für die PS5, die Digital Edition und die PS5 Pro.

Wer sollte jetzt noch zuschlagen?

  • Ihr habt hoffnungslos veraltete PC-Hardware zu Hause, wollt aber trotzdem in vernünftiger Qualität zocken und euch bei den hohen Preisen keinen neuen PC anschaffen.
  • Ihr wollt nach Feierabend einfach nur zocken, ohne euch mit Treibern oder Grafikeinstellungen zu beschäftigen.
  • Ihr wollt Sonys exklusive PS5-Spiele spielen, am liebsten direkt zum Release-Termin.
  • Ihr wollt unbedingt GTA VI direkt zum Release spielen, dann ist die PS5 (Pro) derzeit ebenfalls die beste Option, ohne später bei einem Bundle die höheren Kosten zahlen zu müssen.

Für wen lohnt sich das nicht?

  • Ihr habt bereits einen Gaming-PC mit moderner Technik (RTX 4070 / RX 9070 oder schneller) und euch sind exklusive Spiele egal oder reichen euch ein paar Jahre später über Steam
  • Ihr wollt Raytracing, native 4K und mehr als 60 FPS beim Gaming
  • Ihr zockt viel online und kauft Spiele am liebsten richtig günstig im Sale. Hier ist der PC die bessere Option, da die Kosten für PS Plus die Kosten der Konsole noch einmal steigen lassen.
  • Zockt ihr vor allem Echtzeitspiele oder Sachen, die sich am besten mit Maus und Tastatur steuern lassen, ist unser Tipp in den meisten Fällen ebenfalls ein Gaming-PC und nicht die PS5.
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PS5 und PS5 Pro sehen sich auf den ersten Blick sehr ähnlich, denn Sony hat das Design so gut wie gar nicht verändert. Doch wo liegen die Gemeinsamkeiten und vor allem die Unterschiede zwischen PS5 und PS5 Pro? MeinMMO stellt euch alle Details vor und erklärt, was ihr beachten solltet: PS5 Pro vs PS5 im Vergleich: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es?

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