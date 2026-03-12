RAM ist gerade unfassbar teuer, Marktforscher sind sich sicher: das bleibt auch noch eine Weile lang so

NewsTech
2 Min. Benedict Grothaus 1 Kommentar Lesezeichen
RAM ist gerade unfassbar teuer, Marktforscher sind sich sicher: das bleibt auch noch eine Weile lang so

Wer sich gerade einen Gaming-PC kaufen oder seine alte Maschine aufrüsten will, muss tief in die Tasche greifen. Vor allem Arbeitsspeicher, der früher zu den günstigsten Bauteilen gehört hat, ist im Moment absurd teuer. Und das wird er wohl auch noch eine Weile bleiben, meinen Experten.

Im Verlauf des letzten halben Jahres hat der Preis für Arbeitsspeicher einen enormen Sprung gemacht. Eine Stichprobe anhand vom 32-GB-Kit DDR5-RAM von Corsair zeigt: von damals rund 125 Euro ist der Preis auf mittlerweile 450 Euro gestiegen (laut Geizhals.de).

Grund ist der wachsende offenbar der Hunger nach RAM von Firmen, die künstliche Intelligenzen trainieren wollen. Hersteller können die Nachfrage nicht mit ihrem Angebot decken oder entscheiden sich, nur noch für Großabnehmer zu produzieren. Entsprechend steigen die Preise für Verbraucher.

Der Engpass und die hohen Preise führen sogar zu fragwürdigen Methoden, um an Arbeitsspeicher zu kommen und sogar zu dreistem Diebstahl direkt aus PCs im Laden. Ein paar Firmen steuern bereits gegen, aber die Wirkung wird noch auf sich warten lassen, meinen Experten.

Ihr könnt die aktuellen Preise für Arbeitsspeicher in unserem RAM-Preisticker live mitverfolgen.

Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike? RAM ist gerade unfassbar teuer, Marktforscher sind sich sicher: das bleibt auch noch eine Weile lang so Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Sony will keine Spiele mehr auf den PC bringen, denn Valve könnte den Konsolenkrieg gewinnen Die USA kaufen 10 % von Intel, um das Unternehmen vor dem Untergang zu retten – Das bringt riesiges Problem mit sich Nintendo Switch 2 FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Deutschland setzt auf eine simple Idee, um eines der Probleme der erneuerbaren Energien zu lösen: einen See mit Sonnenpanelen zu bedecken Ärztin wird von ihrem Arbeitgeber als unprofessionell kritisiert, weil sie auf ihrem Arbeitsweg auf ihrer Switch spielt The Witcher 4 wird dank eines Features besser laufen, doch ein Drittel der Spieler muss sich dafür erst eine neue Grafikkarte kaufen  Gen Z entdeckt die Hobbys von Oma für sich und sagt: „Fühlt sich an wie ein Videospiel im echten Leben“ Er wollte nur seinen Staubsauger mit einem PS5-Controller steuern, jetzt bekommt er dafür 26.000 Euro

Vor Ende 2027 ist nicht mit einer Besserung zu rechnen

Marktforscher von Counterpoint(Paywall) haben analysiert, wie sich der Preis von Arbeitsspeicher in den letzten Monaten entwickelt hat. Allein im Vergleich zum letzten Quartal 2025 sei RAM demnach zwischen 130 % und 180 % im Preis gestiegen, sogar ältere Modelle (via The Korea Herald, übersetzt mit Google).

Firmen wie Samsung Eletronics, SK Hynix, Micron und andere seien bereits dabei, die Produktion von DRAM im Laufe des Jahres zu erhöhen. Allerdings würde das noch nicht ausreichen, um die Knappheit auszugleichen.

Frühstens bis in die zweite Hälfte des Jahres 2027 bliebe Arbeitsspeicher laut Counterpoint knapp. Vorher ist also nicht wirklich mit einer Preisentlastung zu rechnen.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Gamer kriegen wegen KI keine Grafikkarten mehr, doch der Chef von Microsoft meint, wir sind selbst schuld
von Benedikt Schlotmann
Mehr zum Thema
Nutzer zahlt 280 Euro für Arbeitsspeicher, bekommt wohl versehentlich eine Kiste mit RAM geliefert, die viel mehr wert ist
von Benedikt Schlotmann
Mehr zum Thema
Trotz hoher Preise haben laut Steam plötzlich tausende Spieler mehr RAM in ihrem Gaming-PC: Was steckt dahinter?
von Benedikt Schlotmann

Die hohen Preise sorgen nicht nur, aber insbesondere bei Gamern für Unmut und Frust, dem sich einige Nutzer Luft verschaffen. Einige fordern sogar dazu auf, ein Zeichen zu setzen, und RAM zu boykottieren, auch wenn das angesichts der Größe der KI-Firmen vermutlich kaum auffallen wird.

Selbst auf alten Arbeitsspeicher zu setzen, wird in den meisten Fällen nicht viel bringen, da sogar hier die Preise gestiegen sind. Was jedoch hilft ist, Glück zu haben, so kommt man einfach und mit wenig Geld an mehr RAM, die Wahrscheinlichkeit ist nur nahe null: Nutzer kauft spontan 25 Kilo Müll für 80 Euro von Amazon, hat Glück und erhält 40 Stück Arbeitsspeicher

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
1
Kommentieren
Titelbild Steam Machine mit Gaming

Sony will keine Spiele mehr auf den PC bringen, denn Valve könnte den Konsolenkrieg gewinnen

Titelbild Crimson Desert Denuvo

Crimson Desert ergänzt heimlich ein Feature und die Spieler haben jetzt Sorge um die Performance

Nutzer muss zusehen, wie seine Grafikkarte spontan in Flammen aufgeht, verliert 3.000 € in 30 Sekunden

Crimson Desert titelbild neu

Schützt sich Crimson Desert auf Steam mit Denuvo? Das ist bekannt

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Erzkanzler
#1255836

Öhm, ich weiß ja die KI-Bubble betrifft auch SSDs aber der Artikel bezieht sich durchweg auf Arbeitsspeicher, wäre es da nicht angebrachter auch einen RAM-Riegel im Headerbild zu zeigen? Oder wollte die KI kein Ram-Bild generieren 😉

0
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

1
0
Sag uns Deine Meinungx