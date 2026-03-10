RAM-Preis im Live-Ticker: Was kosten DDR4 und DDR5 heute?

Live

Wo kann man RAM günstig kaufen? MeinMMO stellt euch die derzeit besten Preise im Ticker vor. Wir aktualisieren unsere Übersicht zweimal am Tag für DDR4 und DDR5 und bieten euch damit die derzeit besten Preise, wenn ihr RAM kaufen wollt.

Was ist das für ein Tracker? Wir aktualisieren in unserem Ticker/Tracker mehrmals am Tag die verfügbaren RAM-Kits und die niedrigsten Preise und decken damit vor allem den deutschsprachigen Markt ab. US-Einzelhändler lassen wir bewusst aus, da hier noch Import- und weitere Gebühren dazu kommen würden.

Unser Tracker deckt eine Reihe von Kapazitäten und Geschwindigkeiten sowohl bei Budget- als auch bei Premium-Marken ab. Wir listen den niedrigsten Preis für jedes verfügbare Speicherkit auf, unabhängig vom Hersteller.

Ganz gleich, ob ihr nur das beste Preis-Leistungs-Verhältnis sucht oder einfach den besten verfügbaren RAM für Spiele wünscht, unser Index liefert euch die Daten, die ihr für den Kauf benötigt.

Der Bestpreis in unsrem Artikel bezieht sich auf den besten Preis der letzten 30 Tage, den wir gefunden haben und nicht auf den besten Preis überhaupt. eBay-Shops verlinken wir grundsätzlich dann, wenn die Bewertungen aussagekräftig sind und der Shop bekannt genug ist.

Hinweis: Wir haben die Preise zuletzt geprüft am 10. März 2026 um 13 Uhr.

DDR5-RAM Preis-Tracker

  • Kingston
    • FURY Beast, DDR5-6000, CL30-36-36 (32 GB Kit)
    • FURY Beast, DDR5-6000, CL30-36-36 (64 GB Kit)
    • FURY Beast RGB, DDR5-6000, CL30-36-36 (32 GB Kit)
    • FURY Beast RGB, DDR5-5600, CL40 (16 GB Kit)
      • Aktueller Preis: 269,90 Euro Proshop.de
      • Bestpreis: 250,22 Euro
  • Corsair
    • Vengeance RGB (Grau), DDR5-6000, CL30-36-36 (32 GB Kit)
    • Vengeance RGB (Schwarz), DDR5-6000, CL36-44-44 (32 GB Kit)
      • Aktueller Preis: 399,99 Euro, eBay (Kickzs)
      • Bestpreis: 369,99 Euro
  • Crucial
    • Pro Overclocking, DDR5-6400, CL38-40-40 (32 GB Kit)
    • Pro Overclocking, DDR5-6000, CL36-38-38 (32 GB Kit)
    • Pro UDIMM, DDR5-6000, CL48-48-48 (32 GB Kit)
    • Standard UDIMM, DDR5-5600, CL46-45-45 (32 GB Kit)
  • Patriot
    • Viper VENOM, DDR5-6000, CL30-40-40 (32 GB Kit)
  • Sonstige
    • ADATA Premier, DDR5-5600, CL46 (8 GB Kit)
      • Aktueller Preis: 122,38 Euro, Jacob.de
      • Bestpreis: 107,90 Euro
Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt
DDR4-RAM Preis-Tracker

  • Kingston
    • FURY Beast, DDR4-3200, CL16-18-18 (16 GB Kit)
      • Aktueller Preis: 139,90 Euro, Proshop.de
      • Bestpreis: 96,38 Euro
  • Corsair
    • Vengeance LPX, DDR4-3200, CL16-20-20 (32 GB Kit)
      • Aktueller Preis: 199,99 Euro, Amazon.de
      • Bestpreis: 181,43 Euro
    • Vengeance RGB PRO, DDR4-3200, CL16-20-20 (32 GB Kit)
      • Aktueller Preis: 249,00 Euro, Mediarado.de
      • Bestpreis: 195,00 Euro
    • Vengeance RGB PRO, DDR4-3600, CL18 (32 GB Kit)
    • Vengeance RGB RS, DDR4-3600, CL18 (32 GB Kit)
  • Crucial
    • Pro UDIMM, DDR4-3200, CL22-22-22 (32 GB Kit)
      • Aktueller Preis: 221,90 Euro, Alza.de
      • Bestpreis: 209,99 Euro
    • SO-DIMM (Laptop), DDR4-3200, CL22 (16 GB Einzelmodul)
      • Aktueller Preis: 113,90 Euro, Alza.de
      • Bestpreis: 94,90 Euro
  • G.Skill
    • Aegis, DDR4-3200, CL16-18-18 (16 GB Kit)
      • Aktueller Preis: 124,99 Euro, X-com
      • Bestpreis: 96,99 Euro
    • RipJaws V, DDR4-3600, CL18-22-22 (16 GB Kit)
  • Patriot
    • Viper Elite II, DDR4-3200, CL18-22-22 (32 GB Kit)
      • Aktueller Preis: 190,90 Euro, Alza.de
      • Bestpreis: 190,90 Euro
  • Sonstige
    • Lexar UDIMM, DDR4-3200, CL22 (16 GB Einzelmodul)
      • Aktueller Preis: 109,00 Euro, Amazon.de
      • Bestpreis: 76,74 Euro

Die Preise für Arbeitsspeicher steigen seit einigen Monaten stark an. Doch welche Optionen gibt es überhaupt, wenn man noch ein paar Euro sparen möchte? MeinMMO hat sich die besten Möglichkeiten angesehen und erklärt, welche sich davon wirklich lohnen und von welchen Alternativen ihr absehen solltet: Arbeitsspeicher wird immer teurer: Wir haben uns die besten Optionen für günstigen RAM angesehen

