RAM-Preis im Live-Ticker: Was kosten DDR4 und DDR5 heute?

Wo kann man RAM günstig kaufen? MeinMMO stellt euch die derzeit besten Preise im Ticker vor. Wir aktualisieren unsere Übersicht zweimal am Tag für DDR4 und DDR5 und bieten euch damit die derzeit besten Preise, wenn ihr RAM kaufen wollt.

Was ist das für ein Tracker? Wir aktualisieren in unserem Ticker/Tracker mehrmals am Tag die verfügbaren RAM-Kits und die niedrigsten Preise und decken damit vor allem den deutschsprachigen Markt ab. US-Einzelhändler lassen wir bewusst aus, da hier noch Import- und weitere Gebühren dazu kommen würden.

Unser Tracker deckt eine Reihe von Kapazitäten und Geschwindigkeiten sowohl bei Budget- als auch bei Premium-Marken ab. Wir listen den niedrigsten Preis für jedes verfügbare Speicherkit auf, unabhängig vom Hersteller.

Ganz gleich, ob ihr nur das beste Preis-Leistungs-Verhältnis sucht oder einfach den besten verfügbaren RAM für Spiele wünscht, unser Index liefert euch die Daten, die ihr für den Kauf benötigt.

Der Bestpreis in unsrem Artikel bezieht sich auf den besten Preis der letzten 30 Tage, den wir gefunden haben und nicht auf den besten Preis überhaupt. eBay-Shops verlinken wir grundsätzlich dann, wenn die Bewertungen aussagekräftig sind und der Shop bekannt genug ist.

Hinweis: Wir haben die Preise zuletzt geprüft am 10. März 2026 um 13 Uhr.

DDR5-RAM Preis-Tracker

DDR4-RAM Preis-Tracker

Kingston FURY Beast, DDR4-3200, CL16-18-18 (16 GB Kit) Aktueller Preis: 139,90 Euro, Proshop.de Bestpreis: 96,38 Euro

Corsair Vengeance LPX, DDR4-3200, CL16-20-20 (32 GB Kit) Aktueller Preis: 199,99 Euro, Amazon.de Bestpreis: 181,43 Euro Vengeance RGB PRO, DDR4-3200, CL16-20-20 (32 GB Kit) Aktueller Preis: 249,00 Euro, Mediarado.de Bestpreis: 195,00 Euro Vengeance RGB PRO, DDR4-3600, CL18 (32 GB Kit) Aktueller Preis: 278,95 Euro, Speichermodule.de Bestpreis: 278,95 Euro Vengeance RGB RS, DDR4-3600, CL18 (32 GB Kit) Aktueller Preis: 299,99 Euro, Notebooksbilliger.de Bestpreis: 299,99 Euro

Crucial Pro UDIMM, DDR4-3200, CL22-22-22 (32 GB Kit) Aktueller Preis: 221,90 Euro, Alza.de Bestpreis: 209,99 Euro SO-DIMM (Laptop), DDR4-3200, CL22 (16 GB Einzelmodul) Aktueller Preis: 113,90 Euro, Alza.de Bestpreis: 94,90 Euro

G.Skill Aegis, DDR4-3200, CL16-18-18 (16 GB Kit) Aktueller Preis: 124,99 Euro, X-com Bestpreis: 96,99 Euro RipJaws V, DDR4-3600, CL18-22-22 (16 GB Kit) Aktueller Preis: 137,56 Euro, Mindfactory.de Bestpreis: 124,96 Euro

Patriot Viper Elite II, DDR4-3200, CL18-22-22 (32 GB Kit) Aktueller Preis: 190,90 Euro, Alza.de Bestpreis: 190,90 Euro

Sonstige Lexar UDIMM, DDR4-3200, CL22 (16 GB Einzelmodul) Aktueller Preis: 109,00 Euro, Amazon.de Bestpreis: 76,74 Euro



