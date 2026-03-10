RAM-Preis im Live-Ticker: Was kosten DDR4 und DDR5 heute?

Wo kann man RAM günstig kaufen? MeinMMO stellt euch die derzeit besten Preise im Ticker vor. Wir aktualisieren unsere Übersicht zweimal am Tag für DDR4 und DDR5 und bieten euch damit die derzeit besten Preise, wenn ihr RAM kaufen wollt.
Was ist das für ein Tracker? Wir aktualisieren in unserem Ticker/Tracker mehrmals am Tag die verfügbaren RAM-Kits und die niedrigsten Preise und decken damit vor allem den deutschsprachigen Markt ab. US-Einzelhändler lassen wir bewusst aus, da hier noch Import- und weitere Gebühren dazu kommen würden.
Unser Tracker deckt eine Reihe von Kapazitäten und Geschwindigkeiten sowohl bei Budget- als auch bei Premium-Marken ab. Wir listen den niedrigsten Preis für jedes verfügbare Speicherkit auf, unabhängig vom Hersteller.
Ganz gleich, ob ihr nur das beste Preis-Leistungs-Verhältnis sucht oder einfach den besten verfügbaren RAM für Spiele wünscht, unser Index liefert euch die Daten, die ihr für den Kauf benötigt.
Der Bestpreis in unsrem Artikel bezieht sich auf den besten Preis der letzten 30 Tage, den wir gefunden haben und nicht auf den besten Preis überhaupt. eBay-Shops verlinken wir grundsätzlich dann, wenn die Bewertungen aussagekräftig sind und der Shop bekannt genug ist.
DDR5-RAM Preis-Tracker
- Kingston
- FURY Beast, DDR5-6000, CL30-36-36 (32 GB Kit)
- Aktueller Preis: 419 Euro, Notebooksbilliger.de
- Bestpreis: 400 Euro
- FURY Beast, DDR5-6000, CL30-36-36 (64 GB Kit)
- Aktueller Preis: 779,99 Euro, Notebooksbilliger.de
- Bestpreis: 684,29 Euro
- FURY Beast RGB, DDR5-6000, CL30-36-36 (32 GB Kit)
- Aktueller Preis: 438,99 Euro, Mindfactory.de
- Bestpreis: 253,45 Euro
- FURY Beast RGB, DDR5-5600, CL40 (16 GB Kit)
- Aktueller Preis: 269,90 Euro Proshop.de
- Bestpreis: 250,22 Euro
- Corsair
- Vengeance RGB (Grau), DDR5-6000, CL30-36-36 (32 GB Kit)
- Aktueller Preis: 460,00 Euro, eBay.de (Rokishop)
- Bestpreis: 429,99 Euro
- Vengeance RGB (Schwarz), DDR5-6000, CL36-44-44 (32 GB Kit)
- Aktueller Preis: 399,99 Euro, eBay (Kickzs)
- Bestpreis: 369,99 Euro
- Crucial
- Pro Overclocking, DDR5-6400, CL38-40-40 (32 GB Kit)
- Aktueller Preis: 368,50 Euro eBay (Erav&Co, mit Gutschein)
- Bestpreis: 349,90 Euro
- Pro Overclocking, DDR5-6000, CL36-38-38 (32 GB Kit)
- 369,90 Euro, eBay.de (PM-direct.de)
- Bestpreis: 350,00 Euro
- Pro UDIMM, DDR5-6000, CL48-48-48 (32 GB Kit)
- Aktueller Preis: 368,59 mit Gutscheincode, eBay (Bommelflip)
- Bestpreis: 344,99
- Standard UDIMM, DDR5-5600, CL46-45-45 (32 GB Kit)
- Aktueller Preis: 349,99 Euro, Computeruniverse.net
- Bestpreis: 339,00 Euro
- Pro Overclocking, DDR5-6400, CL38-40-40 (32 GB Kit)
- Patriot
- Viper VENOM, DDR5-6000, CL30-40-40 (32 GB Kit)
- Aktueller Preis: 399,99 Euro, Mindfactory.de
- Bestpreis: 399,99 Euro
- Sonstige
- ADATA Premier, DDR5-5600, CL46 (8 GB Kit)
- Aktueller Preis: 122,38 Euro, Jacob.de
- Bestpreis: 107,90 Euro
DDR4-RAM Preis-Tracker
- Kingston
- FURY Beast, DDR4-3200, CL16-18-18 (16 GB Kit)
- Aktueller Preis: 139,90 Euro, Proshop.de
- Bestpreis: 96,38 Euro
- Corsair
- Vengeance LPX, DDR4-3200, CL16-20-20 (32 GB Kit)
- Aktueller Preis: 199,99 Euro, Amazon.de
- Bestpreis: 181,43 Euro
- Vengeance RGB PRO, DDR4-3200, CL16-20-20 (32 GB Kit)
- Aktueller Preis: 249,00 Euro, Mediarado.de
- Bestpreis: 195,00 Euro
- Vengeance RGB PRO, DDR4-3600, CL18 (32 GB Kit)
- Aktueller Preis: 278,95 Euro, Speichermodule.de
- Bestpreis: 278,95 Euro
- Vengeance RGB RS, DDR4-3600, CL18 (32 GB Kit)
- Aktueller Preis: 299,99 Euro, Notebooksbilliger.de
- Bestpreis: 299,99 Euro
- Crucial
- G.Skill
- Aegis, DDR4-3200, CL16-18-18 (16 GB Kit)
- Aktueller Preis: 124,99 Euro, X-com
- Bestpreis: 96,99 Euro
- RipJaws V, DDR4-3600, CL18-22-22 (16 GB Kit)
- Aktueller Preis: 137,56 Euro, Mindfactory.de
- Bestpreis: 124,96 Euro
- Patriot
- Viper Elite II, DDR4-3200, CL18-22-22 (32 GB Kit)
- Aktueller Preis: 190,90 Euro, Alza.de
- Bestpreis: 190,90 Euro
- Sonstige
- Lexar UDIMM, DDR4-3200, CL22 (16 GB Einzelmodul)
- Aktueller Preis: 109,00 Euro, Amazon.de
- Bestpreis: 76,74 Euro
Die Preise für Arbeitsspeicher steigen seit einigen Monaten stark an. Doch welche Optionen gibt es überhaupt, wenn man noch ein paar Euro sparen möchte? MeinMMO hat sich die besten Möglichkeiten angesehen und erklärt, welche sich davon wirklich lohnen und von welchen Alternativen ihr absehen solltet: Arbeitsspeicher wird immer teurer: Wir haben uns die besten Optionen für günstigen RAM angesehen
