RAM ist so teuer geworden, dass Nutzer richtig dreist werden: Sie stehlen ihn direkt aus den Computern im Geschäft

RAM ist so teuer geworden, dass Nutzer richtig dreist werden: Sie stehlen ihn direkt aus den Computern im Geschäft

Wegen der hohen Preise bei Hardware greifen einige Nutzer zu besonders dreisten Methoden: Sie gehen in Geschäfte, um dort den RAM aus ausgestellten Computern zu montieren und zu stehlen. Verkäufer reagieren und ergreifen Vorsichtsmaßnahmen. Die Community ist fassungslos, wie es so weit kommen konnte.

Nutzer berichten auf Reddit, dass große Anbieter und Verkäufer den Arbeitsspeicher und teilweise andere Komponenten aus sogenannten Display-Einheiten entfernen.

Display-Einheiten sind Ausstellungsstücke, die Hardware vorführen sollen. Damit will man dann etwa zeigen, wie der laufende PC im Alltag aussehen könnte, wenn die RGB-Beleuchtung läuft.

Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt
Leute, die Hardware aus Computern stehlen, ist kein völlig neues Problem

Was ist das Problem? Einige Nutzer setzen auf die dreiste Methode, den Arbeitsspeicher aus solchen Ausstellungsgeräten herauszuholen und zu stehlen. Denn auf diese Weise „spart“ man sich die hohen Preise, die man derzeit für Arbeitsspeicher zahlen muss.

Und diese Situation ist jedoch nicht völlig neu: Während der Corona-Pandemie stahlen Nutzer auch Grafikkarten aus den ausgestellten Computern, um die hohen Preise zu umgehen oder die Hardware teuer weiterzuverkaufen. Große Einzelhändler oder Supermärkte ergriffen dann Vorsichtsmaßnahmen und entfernten vorsorglich wertvolle Komponenten, um einen Diebstahl zu verhindern. So erklärt etwa ein Nutzer auf Reddit:

[Die Hardware] wird gestohlen und dann nie ersetzt, weil sie wieder gestohlen wird. Das passiert schon seit jeher bei allen Ausstellungsstücken, die abnehmbare Teile haben.

Trotz der hohen Preise wollen viele Personen aus der Community so ein Verhalten absolut nicht gutheißen. Viele Verkäufer mögen zwar die Preise extrem nach oben angepasst haben, dennoch handele es sich dabei um Diebstahl und um ein dreistes und falsches Verhalten, welches einige Personen an den Tag legen würden. Wie viele Personen zu so einem dreisten Vorgehen neigen, ist nicht bekannt.

Arbeitsspeicher wird immer teurer. Ein Nutzer hat jetzt seinen eigenen RAM gebaut und damit einiges an Geld gespart. Dennoch ist der Nachbau nur bedingt zu empfehlen, da man viel Geschick benötigt, um solchen RAM nachzubauen: Ein Entwickler spart sich 140 Euro, indem er seinen Arbeitsspeicher einfach selbst baut

