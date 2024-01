PC-Bastler macht im Supermarkt eine erstaunliche Entdeckung – „Sieht so aus, als hätte jemand eine kostenlose 4060 Ti bekommen“

Warhammer: The old World zeigt, wie das Gameplay zurück zu den Wurzeln geht

Spieler kauft sich teuren Gaming-PC, zahlt extra für die Verpackung – Doch der Rechner kommt in einem völlig demolierten Zustand bei ihm an

Bei einem weiteren Besuch im Supermarkt will der PC-Bastler zudem festgestellt haben, dass sich jemand am Arbeitsspeicher und dem CPU-Kühler zu schaffen gemacht hat. Er ist der Meinung, dass versucht wurde, die Halterungen des Arbeitsspeichers und des Lüfters am CPU-Kühler zu lösen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche Entdeckung hat der PC-Bastler gemacht? Bei seinem Gang durch einen Supermarkt kam der Reddit-User greatthebob38 an der Elektronik-Abteilung vorbei. Seine Aufmerksamkeit fiel dabei auf einen Gaming-PC. Dieser stand für Ausstellungszwecke unverpackt neben den noch ungeöffneten Kartons mit baugleichen Rechnern. Es gibt auch Fälle, in denen die Verpackung von Hardware zweckentfremdet wird.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to