Vor 4 Jahren wurde eine einzigartige Spielkonsole für 274.000 Euro versteigert, jetzt baut ein YouTuber einfach seine eigene

Die legendäre Nintendo PlayStation-Konsole wurde nie veröffentlicht. Ein Exemplar des Prototyps ist heute viel Geld wert. Dies inspirierte einen YouTuber zum Bau seiner eigenen Version der Spielkonsole.

Vor 33 Jahren haben Nintendo und Sony eine gemeinsame Spielkonsole präsentiert. Die Nintendo PlayStation wurde nie verkauft und noch vor ihrer Veröffentlichung wieder eingestampft. Dies war gleichzeitig der Startschuss für Sonys eigene Spielkonsolen.

Mindestens ein Prototyp der Hybrid-Konsole aus dieser Zeit existiert noch und wurde im Jahr 2020 für eine hohe Summe versteigert. Dieses Stück Videospielgeschichte nahm sich jetzt ein YouTuber als Vorbild für seine eigene Version dieser einzigartigen Spielkonsole.

YouTuber baut ein Stück Videospielgeschichte nach

Was ist das für eine Spielkonsole? Der YouTuber James zeigt in einem Video den Bau seiner eigenen Nintendo PlayStation-Konsole. Darin erschafft er Schritt für Schritt aus Einzelteilen einer PlayStation und dem Super Nintendo (in Japan bekannt als Super Famicom) eine neue Spielkonsole.

Das Innenleben besteht dabei aus den elektronischen Bauteilen der PlayStation. Das äußere Erscheinungsbild hingegen wird durch das Gehäuse des SNES (Super Nintendo) bestimmt. Im weiteren Verlauf des Videos wird man Zeuge mehrerer erfolgreicher Testläufe seiner Schöpfung.

Was waren seine ersten Schritte? Zunächst musste James einen Kondensator auf einer Platine der PS1 reparieren, damit die Spielkonsole wieder startete. Da bei seinem Exemplar die Lese-Einheit für die Spiele-Discs fehlte, musste er außerdem auf einen anderen Laser zurückgreifen. Alternativ hätte er auch auf den Laser einer besonderen PS1 zurückgreifen können, wenn ihm diese zur Verfügung gestanden hätte.

Als er sich vergewissert hatte, dass die Elektronik der PS1 wieder funktionsfähig ist, konnte er mit dem Umbau beginnen. Der YouTuber musste allerdings schnell feststellen, dass er die Hauptplatine und die weiteren Bauteile nicht ohne gravierende Anpassungen einbauen konnte.

Welche Anpassungen waren nötig? Da die Abmessungen der SNES-Hülle nicht für die Hardware von Sony ausreichend groß waren, musste James am Gehäuse und der Elektronik einige Veränderungen vornehmen. Per Winkelschleifer ging es dem Gehäuse und auch der Elektronik an den Kragen.

Nachdem der YouTuber einige der Bauteile auf eine passende Größe gestutzt hatte, mussten diese im weiteren Verlauf neu angeordnet und wieder zusammengelötet werden. Auch Kabel, Anschlüsse (beispielsweise die der PS-Controller) und Schalter wurden zueinander „kompatibel“ gemacht.

Passendes Werkzeug und ein Konsolen-Vorbild als Idee

Was für Werkzeuge wurden genutzt? Neben dem bereits erwähnten Winkelschleifer kamen außerdem ein Lötkolben, eine Zange fürs Grobe und eine Heißklebepistole zum Einsatz. Mit letzterer fixierte er alle Komponenten, die er zu dem Zeitpunkt bereits in das SNES-Gehäuse gesteckt hatte.

Nach ein paar technischen Problemen und daraus resultierender zusätzlicher Arbeit mit dem Lötkolben konnte er die bisher umgebaute Hardware erfolgreich testen. James stand nun vor der schwierigen Aufgabe, die Lese-Einheit mit dem Modul-Schacht der Nintendo-Spiele zu vereinen.

Wie ging er bei der Lese-Einheit vor? Die anfänglichen Tests mit dem neuen Laser sorgten in waagerechter Position für zerkratzte Datenträger. Daher musste die Lese-Einheit senkrecht eingebaut werden. Der tiefe Modul-Schacht im SNES-Gehäuse war dafür bestens geeignet.

Den Laser fixierte James mit Heißkleber über dem Modul-Schacht auf der Gehäuseoberseite. Auf diese Weise „verschwand“ eine Spiele-Disc teilweise im Schacht, wenn diese eingelegt wurde. Nach einem letzten Lötkolben-Einsatz funktionierte auch glücklicherweise der angeschlossene Controller.

Woher stammt seine Idee für die Hybrid-Konsole? Auf der CES 1991 haben Sony und Nintendo ihre gemeinsame Spielkonsole vorgestellt. Das SNES (Super Nintendo) mit Modul-Schacht sollte um ein CD-ROM-Laufwerk erweitert werden. Der Name für die Erweiterung lautete damals PlayStation.

Ein Rechtsstreit wegen vertraglicher Inhalte beendete das Projekt noch vor der Veröffentlichung. Nintendo arbeitete danach mit Philips an einer CD-Spielkonsole. Sony hingegen startete mit der Entwicklung einer eigenen PlayStation, deren Marktstart inzwischen fast 30 Jahre zurückliegt.

Nach Projektende sollten alle Prototypen der Nintendo PlayStation vernichtet werden. Ein einzelnes Exemplar entging der Zerstörung und wurde später per Zufall wieder entdeckt. Im Jahr 2020 wechselte dieses Stück Videospielgeschichte bei einer Versteigerung für 274.000 Euro den Besitzer. Für diese Summe könnte man auch deutlich mehr als 100 PS5 kaufen, die gerade bei Dieben sehr beliebt sind.

Die originale Nintendo PlayStation von 1991 (Bildquelle Wikipedia)

Mit der Gewissheit, dass das finale Ergebnis seiner neu geschaffenen Spielkonsole problemlos funktionierte, fixierte der YouTube die Unter- und Oberseite seiner eigenen Nintendo PlayStation mit einer großen Menge an Heißkleber.