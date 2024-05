Täter nutzen eine eigens entwickelte Software, um Twitch-Streamer mit Pizza zu terrorisieren

Betroffene berichten laut der Tagesschau jedoch davon, dass es angeblich eben kein System gebe, um seine Adresse sperren zu lassen. Als sie sich an das Portal gewendet hätten, sei ihnen stattdessen gesagt worden, sie sollten sich an die Polizei wenden.

Man arbeite in spezifischen Fällen auch mit Behörden zusammen, heißt es weiter. Zudem verweist man auf die Möglichkeit, seine Adresse für Lieferungen sperren zu lassen. Darüber hinaus soll der Lieferdienst seine Maßnahmen an die Weiterentwicklung des Programms anpassen.

Unter den gesammelten Daten befinden sich auch Sprachaufnahmen, in denen sich Täter brüsten: „Ich will nicht wissen, wie viele Pizzen ich allein seit Sommer letztem Jahr bestellt habe. … im Sommer ein richtiges ‘Pizzageddon’ verursacht.“

Es klingelt an der Tür, die Pizza ist da – was für viele der Anfang eines gemütlichen Abends ist, ist für Twitch -Streamer zunehmend eine fiese Form der Schikane: Nämlich dann, wenn dutzende Bestellungen an die eigene Adresse geschickt werden, ohne, dass man überhaupt etwas geordert hat.

