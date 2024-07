Dieser deutsche Twitch-Streamer hat seine Zuschauerzahl in den letzten sechs Monaten fast verzehnfacht – das steckt hinter seinem Erfolg

Zurzeit taucht dieser Twitch-Streamer bei zahlreichen Nutzern prominent auf der For-You-Seite von TikTok auf – in rasantem Tempo übertrifft er seine eigenen Rekorde und sticht vor allem durch seine ungebändigte Persönlichkeit hervor. Doch wer ist Zarbex und was zeichnet ihn aus?

Wer ist dieser Streamer? Hinter dem Namen Zarbex verbirgt sich der 25-jährige Maik aus Schleswig-Holstein. Schon früh zog es ihn ins Internet, wo er zunächst in seinem Kinderzimmer experimentierte.

In einem Interview mit Henke auf YouTube, erzählt Zarbex, dass er seinen ersten Camcorder als Geschenk bekam und mit 10 oder 11 Jahren anfing, Sketches zu drehen. Er ergänzt, dass er damals eine gelbe Maske trug, weil seine Mutter befürchtete, dass er sonst gemobbt werden würde. Dazu sagt er trocken: „Es hat sich auch herausgestellt später, sie hat recht behalten.“

Nach einer kurzen Phase, in der er Beyblade-Videos produzierte, stellte er alle seine Videos auf privat und löschte seine Kanäle, um neu zu starten.

Zwischen 2014 und 2016 versuchte er sich auch an Meinungsblogs. Rückblickend sagt er: „Auch wenn es sich dumm anhört, dass ich diese Meinungsblogs-Videos gemacht habe und Leute im Internet angepisst habe, war das mein einziges Ventil. Im Reallife – ich wurde einfach krass gemobbt und die Schulzeit war kacke.“

Während dieser Zeit begann Zarbex eine Ausbildung zum Anwaltsgehilfen in einer Kanzlei, die er jedoch nicht beendete. Über diese schwierige Phase sagt er: „Es war eine wirklich schlimme Zeit“. Im Interview mit Henke erzählt er auch, dass er nach einer Zeit des Nichtstuns seine Fachhochschulreife nachholte und später eine zweite Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton absolvierte.

Im Jahr 2019 zog Zarbex in seine erste eigene Wohnung und fing an, sich ernsthaft mit Streaming zu beschäftigen. Durch Twitter (heute X.com) lernte er den Streamer Filow kennen, was den Startschuss für seine Karriere bedeutete.

„Wie viele Rentner packst du?“, fragt ihn ein Zuschauer

Was macht ihn erfolgreich? Zarbex hat sich in den letzten Monaten vor allem durch seine offene und direkte Art einen Namen gemacht. Er scheut sich nicht, intime und oft skurrile Details aus seinem Leben preiszugeben.

Sei es sein erstes Mal, das „viel zu schnell vorbei war – nach 3 Sekunden“, seine Erfahrungen mit ungewöhnlichen Gegenständen mit denen er „Spaß“ hatte, seinen Stuhlgang oder seine Geschichten aus der Ausbildung – alles wird unverblümt erzählt. Diese ungefilterte Art macht ihn für viele Zuschauer faszinierend und gleichzeitig kontrovers.

Besonders bekannt ist der Streamer dafür, auf bizarre Fragen seiner Fans zu antworten, die oft in einem humorvollen Wettstreit enden. Fragen wie „Mit wie vielen Emus könntest du es aufnehmen?“ oder „Wie viele Rentner würdest du besiegen?“ gehören zu seinen regelmäßigen Challenges.

In einem seiner Streams auf Twitch kommentiert er: „Wenn Leute mich auf Events treffen, sagen sie nicht: ‚Hey Zarbex, was geht ab?‘ – stattdessen fragt einer: ‚Wie viele Achtjährige packst du?‘. Diggah, redet normal mit mir!“

Diese direkte und humorvolle Interaktion trägt maßgeblich zu seiner Popularität bei und zeigt, wie Zarbex sich durch seine Authentizität und „Ungefiltertheit“ von anderen Streamern abhebt.

Wie dieses Jahr seine Zahlen explodieren

Wie verläuft seine Karriere? Im April 2019 startete Zarbex seine Karriere auf Twitch und begann seinen jetzigen Kanal mit Streams zu Spielen wie League of Legends, Minecraft und Rust. Sein erster bedeutender Meilenstein war erreicht, als er ab Januar 2022 regelmäßig durchschnittlich über 100 Zuschauer verzeichnete – ein Erfolg, der sich bis etwa Mitte 2023 hielt.

Ab Juni 2023 konnte Zarbex eine stetige Steigerung seiner Zuschauerzahlen beobachten. Der wirkliche Durchbruch kam jedoch erst in diesem Jahr. Während er im Januar 2024 noch durchschnittlich 781 Zuschauer hatte, stieg diese Zahl bis Juli 2024 auf beeindruckende 6887.

Besonders aktiv ist Zarbex in der Kategorie „Just Chatting“, in der er über 2000 Stunden gestreamt hat. Gefolgt von GTA5 mit mehr als 1000 Stunden, Rust mit 900 Stunden, Minecraft mit 300 Stunden sowie Valorant und League of Legends mit jeweils 200 Stunden.

Laut Twitchtracker befindet sich Zarbex derzeit auf Platz 10 der deutschen Twitch-Channels mit fast 270.000 Followern.

„Das hier war das Krasseste, was ich in 6 Jahren erlebt habe“

Was hat der Streamer vor kurzem freigeschaltet? Am Sonntag, dem 21. Juli 2024, gelang es Zarbex, seine eigenen Rekorde zu brechen. In einem beeindruckenden 12-stündigen Stream erlebte er eine wahre Flut an Abonnements, Spenden und Bits, die seinen Kanal auf neue Höhen trugen. Der Höhepunkt des Streams war das Erscheinen des „Goldenen-Kappa-Hype-Trains“.

Was ist ein goldener Hype-Train? Die Plattform Twitch bietet Streamern die Gelegenheit, sogenannte Hype-Trains auszulösen. Dies geschieht, wenn Support-Events wie Abonnements oder Bits auf einem Kanal einen zuvor festgesetzten Wert erreichen. Während eines Countdowns hat die Community die Chance, ihre Unterstützung zu zeigen und im Hype-Train-Level aufzusteigen.

Eine besondere Variante, der „Goldene Kappa“-Hype-Train, ist erst seit 2023 verfügbar. Vor einiger Zeit gelang es auch der Streamerin Reved, diese exklusive Funktion freizuschalten, was sie deutlich herausforderte.

Welchen Rekord hat er an diesem Tag gebrochen? Doch das war noch nicht alles. Während die Abonnements in einem rasanten Tempo eintrafen und der Chat in Sekundenschnelle unlesbar wurde, knackte Zarbex die Marke von 15.000 Abonnenten.

In einem emotionalen Moment wandte er sich scherzend an seine Freundin und rief: „Julia, wir kaufen uns nächste Woche ein Haus!“ Völlig überwältigt äußerte er sich anschließend: „Ich kann nicht oft genug danke sagen, an alle hier. Ich bin gerade komplett überfordert. Wir hatten Subathons, wir hatten alles. Das hier heute war das Krasseste, was ich in 6 Jahren erlebt habe.“

