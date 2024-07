Twitch-Streamer versteigert Zock-Zeit mit Pokimane und Valkyrae – Und jemand zahlt dafür 60.000 Dollar

In der zweiten Staffel von „House of the Dragon“ beginnt der Krieg mit Feuer und Blut

Was wurde noch versteigert? Auch andere Gegenstände waren Teil der Auktionen. So gewann der Twitch-Streamer Ludwig ein „Elden Ring“-Poster, welches von Miyazaki unterschrieben wurde, für 21.000 $. Die YouTuberin JaidenAnimations versteigerte ihren Diamanten-Playbutton und wurde diesen für 20.200 $ los.

Für das Zocken mit Pokimane zahlte sie 30.700 $, für Ironmouse und CDawgVA 23.500 $ und für Valkyrae 14.000 $. In einem Post auf X zeigte die VTuberin nun ihre finalen Gebote, mit denen sie die drei Preise für sich gewinnen konnte und schrieb dazu: „68.200 $ gehen an die Wohltätigkeit“. Die 30.700 $, die Claudia Moneta für Pokimanes Zeit zahlte, waren das größte Gebot bei der Spendenaktion.

Twitch: Trymacs bettelt Apple an, endlich mehr Geld in Handy-Games stecken zu dürfen

Bis Freitag, den 19. Juli 2024 konnte noch an den Auktionen teilgenommen werden. Zunächst sah es so aus, als ob Fans eine halbe Million US-Dollar baten, um mit Pokimane zocken zu können . Diese Angebote stellten sich jedoch als Fake heraus und die VTuberin Claudia Moneta konnte insgesamt drei Gaming-Sessions für sich beanspruchen.

