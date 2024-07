„Was passiert hier gerade?“ – Fans bieten eine halbe Million US-Dollar, um mit Pokimane zocken zu können

Wofür sind die Auktionen? Die Auktionen sind Teil der großen CDawgVA Charity Auction , die das Ziel haben, insgesamt 1,5 Millionen US-Dollar zu sammeln. Dabei findet das Event sowohl online als auch in Person statt: Das Millennium Biltmore Hotel in Los Angeles ist dabei der Veranstaltungsort.

So verlief die Auktion : Das Startangebot am Montag, dem 15. Juli 2024, war dabei genau ein US-Dollar. Doch innerhalb von nicht einmal 17 Stunden eskalierten die Fans der Twitch-Streamerin und die Gebote schossen in die Höhe. Über 150 Gebote kamen zusammen; das höchste: 500.000 US-Dollar (Stand: 16. Juli).

