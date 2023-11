Die höchste moralische Instanz von Twitch verurteilt das Verhalten von Pokimane in der Keks-Affäre

Die Twitch-Streamerin Imane “Pokimane” Anys steckt in Schwierigkeiten: Sie reagierte auf Kritik an ihren neuen, gesunden Keksen mit einem Gegenangriff auf ihre Zuschauer: Die seien pleite, wenn sie sich die Kekse nicht leisten könnten. Das wird heiß diskutiert: Eine viel beachtete Stimme auf Twitch ist Charles White, bekannt als Cr1TiKaL oder penguinz0. Dem hören 5 Millionen zu, wenn er Pokimane auseinandernimmt.

Das hat Pokimane angestellt:

Die Twitch-Streamerin Pokimane verkauft sehr teure Kekse. Für ihre Midnight Mini Cookies zahlt man etwa 7 US-Dollar pro Keks-Packung. In einer Packung sind 114 Gramm.

Ihr wird vorgeworfen, dass ihr Produkt stark an Kekse der Kette “Costco” in den USA angelehnt ist, die ebenfalls recht teuer, wenn auch deutlich günstiger als Pokimanes Kekse sind. Das Original, „Toatzy Midnight Mint cookie“ kostet 10 $ für 400 Gramm, sie will 28 $ für 456 Gramm.

Besonders aber verärgerte das Internet, dass die Streamerin auf Kritik an den Keksen so aggressiv reagierte. Wem die Kekse zu teuer seien, könne doch einfach zugeben, dass er pleite ist. Jeder könne doch Geld ausgeben, wofür er will.

Clip von Pokimane geht viral

Diese Szene sorgte besonders für Aufregung:

„Ich sage es ein letztes Mal. Es sorgt dafür, dass mein Hirn Kaboom macht, wenn Leute so sind: ‘Oh mein Gott, 28 $ für Kekse.’ Es sind 4 Packungen, also 7 $ pro Tüte. Ich weiß, Mathematik ist hart, wenn du ein Idiot bist, aber ich mein, wenn du pleite bist, sag’s einfach.

Egal, weiter geht’s, weiter geht’s. Wenn du 8 $ für Twitter Blue oder für ein paar Pixel ausgeben willst, das ist okay. Da ist prima. Gib dein Geld aus, wofür du willst. Ich werde meins ausgeben, wie ich möchte, und jeder gibt sein Geld aus, wie er will. Das ist das Tolle daran, Geld zu haben.“

Für einen bekannten Gegner von Pokimane, wie Drama-Alert-Host Keemstar, natürlich ein reizvolles Thema:

YouTuber sagt, Pokimane beschimpfe die Leute, die sie groß gemacht haben

Das ist die Kritik: Der Content-Creator Cr1TiKaL ist für seine Videos bekannt, in denen er Dinge auseinandernimmt. In einem YouTube-Video, das mittlerweile über 5 Millionen Leute gesehen haben, analysiert er die Situation.

Er sagt, er habe erst gedacht, Pokimane meine das scherzhaft, aber dafür gäbe es keine Anzeichen. Sie habe hier wohl dünnhäutig und falsch reagiert – und damit eine schwierige Situation zu einer furchtbaren gemacht.

Er wertet den Ausbruch als „Beschimpfung der Community, die Pokimane groß gemacht hat.“ Die Kekse seien klar ein überteuertes Influencer-Produkt, das nur Fans kaufen, die Pokimane unterstützen wollten. Auch wenn es die besten Kekse der Welt seien, seien 7 $ pro Packung extrem teuer und würden jeden normalen Käufer abschrecken.

Der Vorwurf an ihre Community, die seien pleite, sei ohnehin zynisch. Denn wenn dem so sei, hätten sie nur kein Geld, weil sie es vorher Pokimane gegeben hätten. Die müsse sich klarmachen, dass sie hier „den Leuten in den Hals scheißt“, die sie dorthin gebracht haben, wo sie jetzt steht. Die Fans finanzierten Pokimane ihr luxuriöses und sorgenfreies Leben.

Laut dem YouTuber hätte Pokimanes Marketing-Team in dem Moment, als sie das sagte, sicherlich entnervt alles hingeworfen und gesagt: „Okay, das war’s. Wir hatten einen ganz guten Lauf.“

Der Streamer sagt:

„Vor 3 Jahren hat Pokimane eine andere Streamerin genau dafür kritisiert. Es wirkt so, als versteht sie, dass es eine furchtbare Idee ist, sein Publikum für deren finanzielle Situation zu beleidigen.“

Er erklärt, damals verstand Pokimane offenbar noch, dass die Zuschauer persönlich in einer schwierigen finanziellen Lage sein könnten, aber das nicht rechtfertige, dass man sie dafür verurteilen solle. 3 Jahre später habe sie genau das gemacht.

Pokimane entschuldigt sich für Kommentar: War witzig gemeint und nur für böse Chatter gedacht

Was sagt Pokimane? Die twitterte, der Kommentar sei 100 % als Witz gemeint gewesen. Sie verstehe aber, warum der Kommentar so unsensibel herüberkam und entschuldige sich dafür. Der Preis der Kekse sei für einige zu hoch und sie verspreche, weiterhin darüber nachzudenken, wie man die Kekse der Marke „Myna“ so gestalten kann, dass sie sich viele Leute leisten könnten.

Später ergänzte sie, ihr Statement richtete sie an „ungezogene Chatter“, nicht generell an alle.

Sauberfrau-Image wird beschädigt – Gefundenes Fressen für Kritiker

Das steckt dahinter: Pokimane war lange Zeit die erfolgreichste Frau auf Twitch und hatte eigentlich ein “Sauberfrau”-Image: Keine Casino-Streams, keine Sexualisierung, keine so seltsamen Deals wie ihre Freundin Valkyrae.

Es ist eigentlich vorgesehen, dass sie die Gute ist, sogar eher auf Geld verzichtet und andere Leute dafür tadelt, wenn die, in ihren Augen, unmoralische Dinge anstellen: So gehörte Pokimane zu den Streamern auf Twitch, die für ein Verbot des Online-Casinos Stake sorgten.

Für xQc, der häufig von Pokimane kritisiert wurde, ist das gerade ein Fest – er nutzt “Shrimp” als Synonym für das auf Twitch verbotene Wort “Simp”:

Ihre Sonderstellung als einzige Frau unter Männern und ihr Auftreten als moralische Instanz haben aber dafür gesorgt, dass viele Kritiker schon immer besonders hart auf sie sahen und ihr unterstellten, sie ziehe eine Masche durch, um Männer in “Simps” zu verwandeln, die darauf hoffen, sie mal kennenzulernen, wenn sie Pokimane finanziell ausnutzen. Im Netz ist “Pokimane Tier 3 Subscriber” zu einem Meme geworden.

Pokimane hat sich von diesen Vorwürfen immer distanziert.

Dass Pokimane sich hier im Ton vergreift und sich ganz anders verhält, als es ihrem Image, als “moralisch einwandfreie Influencerin und moralische Instanz” entspricht, ist daher ein gefundenes Fressen für alle, die mal von ihr kritisiert wurde.

