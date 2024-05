Unge wird beschuldigt, die „männliche Anni The Duck“ von Twitch zu sein – Jetzt äußert er sich

Nach heftigen Vorwürfen gegen die Twitch-Streamerin Anni The Duck gibt es nun Anschuldigungen gegen Simon „Unge“ Wiefels. Dieser sagt jedoch, dass er in Wahrheit seit längerer Zeit von drei Frauen unter Druck gesetzt werde, die Gerüchte über ihn verbreiten würden.

Was sind das für Vorwürfe? Nachdem sich weite Teile der deutschen YouTube- und Twitch-Szene zu den Vorwürfen gegen die Streamerin Anni The Duck geäußert hatten, fragen sich viele Fans, welche ihrer liebsten Content Creator abseits der Kamera vielleicht ganz anders sind.

Auf X, ehemals Twitter, warfen einige Personen nun Simon „Unge“ vor, das männliche Pendant zu Anni The Duck zu sein. Es wurden teils schwere Vorwürfe gegen den Streamer erhoben und weitere dunkle Geheimnisse angedeutet. In der Nacht auf den 16. Mai 2024 äußerte sich Unge und sagte: In Wahrheit sei er es, der seit Jahren von 3 Frauen massiv belästigt werde.

Wer als Twitch-Streamer in der Öffentlichkeit steht, hat dadurch oft eine besonderere psychische Belastung. Die Streamerin Sandra Friedrichs nutzt ihre Plattform, um über Mental Health zu sprechen:

Vorwürfe gegen Unge: Nazi-Freunde und Misshandlungen

Was wird Unge vorgeworfen? Auf Screenshots, die der Streamer selbst geteilt hat, wird ihm vorgeworfen, „mit Nazis befreundet“ zu sein und seine Ex-Freundin ähnlich behandelt zu haben, wie Reved das von Anni the Duck berichtet hat. Zudem wird angedeutet, Unge sei sogar noch schlimmer als die Streamerin.

Einige der Screenshots seht ihr hier im Post des Streamers:

Unge sagt, 3 Frauen setzen ihm seit Jahren zu

So soll es laut Unge wirklich sein: Der Streamer nennt die Vorwürfe Rufmord und will gegebenenfalls rechtlich dagegen vorgehen. Eigentlich habe er nichts dazu sagen wollen, so Unge, er habe „den Frieden wahren“ wollen. Mittlerweile frage er sich jedoch, warum er sich das selbst antue. Daher will er „direkt 3 Bomben platzen“ lassen.

Unge berichtet von einer Zuschauerin, die schon lange aktiv in seinem Chat gewesen sei. Er habe gelegentlichen privaten Kontakt mit ihr gehabt, sei Essen gewesen, als sie mit ihrem damaligen Freund Urlaub auf Madeira gemacht habe.

Diese Zuschauerin sei jedoch regelrecht besessen von ihm gewesen, so der Streamer, und habe schließlich ihre Beziehung beendet, in der Hoffnung, mit ihm zusammenzukommen. Unge gibt zu, die Aufmerksamkeit der Frau genossen und auch mit ihr geflirtet zu haben. Als sie ihm jedoch sexuelle Avancen gemacht habe, habe er mehrfach höflich abgelehnt.

Rückblickend sagt er, die Zuschauerin habe ihn schon sehr bedrängt, auch, wenn er das Verhalten nicht als „krass belästigend“ empfunden habe.

So ging die Sache weiter: Unge berichtet dann von einer Beziehung, die er bis Anfang 2023 hatte und unter der er sehr gelitten habe. In der Beziehung habe es ein ständiges Auf und Ab gegeben, so der Streamer: Mal sei alles ganz toll gewesen, dann wieder furchtbar.

Nach der Trennung sei es ihm „mental extrem schlecht“ gegangen. Unge zog sich daraufhin einige Monate lang aus der Öffentlichkeit zurück und trat unter dem Alter Ego „Raik“ auf.

Solltet ihr oder Personen aus eurem Umfeld ebenfalls mit psychischen Belastungen zu tun haben, könnt ihr euch kostenfrei unter der 08001110111 an die TelefonSeelsorge wenden.

Bei der dritten Person, gegen die Unge Vorwürfe erhebt, handelt es sich um eine weitere Zuschauerin, die eine parasoziale Beziehung zu ihm aufgebaut haben soll.

Sie soll in seinem Twitch-Chat zwar freundlich aufgetreten sein, mit einem zweiten Account jedoch gleichzeitig Gerüchte in seinem Chat verbreiten haben. Die Zuschauerin soll versucht haben, seine neue Beziehung öffentlich zu machen, worunter die Beziehung stark gelitten habe.

Situation kocht mit Vorwürfen gegen Streamerin hoch

Dann ging es so richtig los: Laut Unge schienen die 3 Frauen zum Jahresende 2023 hin intensiver Kontakt zueinander aufzubauen. Sie sollen in den sozialen Netzwerken über ihn gelästert und kryptische Posts veröffentlicht haben, in denen angedeutet wurde, wie schlimm er doch sei. Darüber hinaus soll es Drohungen gegen ihn gegeben haben.

Als die Vorwürfe gegen Anni The Duck laut wurden, wurden auch die Posts der Frauen direkter und erwähnten den Streamer namentlich. Er habe eigentlich nur seine Ruhe haben und zocken wollen, so Unge. Das könne er sich jedoch nicht länger gefallen lassen.

Den vollständigen Thread könnt ihr auf X nachlesen.

Viele Fans aber auch Influencer-Kollegen wie HandOfBlood und Fibii sprechen Unge ihr Mitgefühl aus. Es melden sich auch Personen, die von ihren eigenen Erfahrungen mit den Frauen berichten.

In den Kommentaren hat sich zudem der Nutzer gemeldet, dessen Vorwürfe Unge geteilt hatte. Er habe seine Posts mittlerweile gelöscht und dem Streamer eine ausführliche Entschuldigung zukommen lassen.

Insgesamt scheint es, als sei die deutsche YouTube- und Twitch-Szene nach den Vorwürfen gegen Anni The Duck immer noch in heller Aufregung. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis dort wieder Ruhe einkehrt. Unterdessen arbeiten Betroffene ihre Erlebnisse weiterhin auf: „Ich weiß, dass keine Reue existiert“ – Twitch-Streamerin Mowky spricht über Anni The Duck