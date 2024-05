Reved erklärt auf Twitch, wie sehr sie in der Beziehung mit Anni The Duck litt

Die Streamerin Antonia „Reved“ Staab (23) erklärte in einem Livestream auf Twitch am Sonntag, dem 5. Mai 2024, welche Folgen ihre Beziehungen zur Cosplayerin Anissa „Anni The Duck“ Baddour (26) für sie hat: Sie leidet unter einer post-traumatischen Belastungsstörung, die zu Muskelkrämpfen am ganzen Körper geführt hat. Sie berichtet zudem von einer dissoziativen Störung.

Das ist die Situation:

Die Gaming-Influencerinnen Reved und Anni The Duck lebten über einige Zeit in einer Beziehung. Die Beziehung endete im November 2022 mit dem Statement: Es gebe kein böses Blut. Man wolle nicht über die Beziehung und ihr Ende reden.

Mitte 2023 erklärte Reved, ihr gehe es körperlich so schlecht, dass sie nicht mehr regelmäßig auf Twitch streamen könne. Sie wolle Ärzte aufsuchen, um ihr Problem zu lösen. Sie litt unter chronischen Kopfschmerzen.

Jetzt erklärt Reved die Ursache für ihre körperlichen und seelischen Beschwerden: Sie leidet unter Nachwirkungen der Beziehung zu Anni The Duck. Die Zeit, in der sie mit ihr zusammen war, beschreibt sie als „dunkelste Zeit in ihrem Leben.“

“Permanenter Fight or Flight-Modus”

Das sagt Reved: Die Streamerin sagt:

Die Beziehung zu Anni The Duck habe „ihre komplette Lebensenergie aufgesaugt“. Sie habe sich ungeliebt und wertlos gefühlt.

Sie sei in einem dauerhaften Zustand von „Fight or Flight“ gewesen

Die gesamte Beziehung sei die „schlimmste Zeit ihres Lebens gewesen“

Wie leidet sie unter den Nachwirkungen? Die Streamerin sagt, aus der gemeinsamen Zeit mit Anni The Duck in Berlin seien viele Probleme entstanden, mit denen sie jetzt noch zu kämpfen habe.

Die chronischen Kopfschmerzen, die sie zu ihrer Pause von Twitch geführt haben, rühren von einer extremen Form der Muskelverspannung, die über die Schultern in den Nacken ziehen, dort Faszien bilden und die Muskeln verkürzen. Der eigentliche Grund der Muskelverspannung sei eine post-traumatische Belastungsstörung, vermutlich aus der Zeit der Beziehung.

„Das ist einer der Begriffe, von dem ich nie dachte, dass es in meinem Leben irgendeine Rolle spielen würde, bis es zur Diagnose kam.“

Sie sagt, sie litt schon als Kind unter Kopfschmerzen – aber erst seit drei Jahren, seit sie mit Anni The Duck in Berlin gelebt hatte, hätten sich die Kopfschmerzen so weit verschlimmert, dass sie mehrfach in der Woche Medikamente dagegen nahm.

Reved sagt, sie wollte unbedingt eine körperliche Ursache für die Probleme finden, aber Ärzte hätten sie immer wieder gefragt, ob da nicht vielleicht etwas Psychisches dahinterstecke:

„Ich wollte es nicht akzeptieren. Ich dachte mir: Ey, so schlimm hatte ich es im Leben nicht. Warum sollte ich denn jetzt so belastet sein. Was ist denn los?“

Sie sei jetzt in einer Traumatherapie: In Berlin habe sie in einer dissoziativen Störung gelebt, sich selbst wie durch einen Nebel oder in der dritten Person gesehen, konnte sich häufig nicht an Details erinnern, vergaß, was sie gegessen oder welchen Film sie gesehen habe. Konnte sich nicht mal an ein Gespräch mit ihrer Mutter erinnern, die ihr von einem Todesfall in der Familie erzählt habe.

Selbst als Reved Blut spuckte, sagte Anni, das sei nicht so schlimm

Konnte sie mit Anni nicht über ihre Probleme reden? Reved beschreibt eine Szene, in der sie ihrer damaligen Freundin erklärt hat, ihr gehe es nicht gut und sie habe das Gefühl, sie falle in ein depressives Loch.

Anni habe darauf geantwortet, sie glaube das nicht. Dafür lache Reved doch tagsüber viel zu viel und bekomme ihr Leben ja hin.

Selbst als Reved Blut gespuckt hatte und Sanitäter sagten, das läge offenbar an extremen Stress, beruhigte sie Anni, das sei nicht so schlimm. Das habe ihr Ex-Freund auch mal gehabt. Reved solle sich schlafen legen, dann sei es morgen schon wieder besser.

Weil die Aussagen von einer Person kamen, die viel Expertise beim Thema Depressionen hatte, und die ihr so nahe stand, habe Reved die Beschwerden nicht ernst genommen und sie sei daher nicht zum Arzt gegangen. Dabei habe Reved Arzt-Termine für Anni The Duck gemacht, sie zur Behandlung gefahren und dort auf sie gewartet.

Reved klagt über Bodyshaming

Das sagt Reved über ihre Beziehung mit Anni The Duck: In der Beziehung sei einiges vorgefallen, dass Reved so unangenehm ist, dass sie darüber weder mit Freunden noch mit ihrer Therapeutin spreche:

„Was ich aber sagen kann, was fast täglich Thema war, war Bodyshaming: Ich hatte zu viel auf den Hüften und war nicht mehr attraktiv. Dann hatte ich zu wenig auf den Hüften und sah fast aus wie Sophia Thiel und das fand sie nicht mehr attraktiv. Ich hab’ meinen Eyeliner falsch gemacht, mein Make-up würde falsch sein, würde meine Haare falsch stylen. Fischerhüte stehen mir nicht mehr. Ich soll zum anderen Friseur gehen. All das, diese ganzen Kommentare, diese ganzen Sticheleien, dieses „Schau mal, die Person find’ ich super-attraktiv und sie ist das genaue Gegenteil von mir.““

Reved sagt, sie habe sich in der Beziehung von Tag zu Tag wertloser gefühlt.

Reved sagt: Auch Gnu habe unter Anni The Duck gelitten und nach einem hasserfüllten Anruf zwei Jahre mit Cosplay aufgehört.

So endete die Beziehung

Warum ist sie dann so lange mit ihr zusammengeblieben? Reved sagt, sie habe an die „wahre Liebe“ geglaubt und gedacht, wenn sie sich nur bessere, werde die Beziehung schon noch gut. Offenbar war sie emotional abhängig. Bis zum Schluss habe sie an die Beziehung geglaubt. Reved wollte mit einer Paartherapie die Beziehung sogar noch retten, erst, als sich Anni The Duck dieser Therapie verweigert habe, sei Reved gegangen.

Sie habe eine ganz andere Person gedatet als jene, mit der sie dann zusammen war. Ohnehin gäbe es eine starke Diskrepanz dazwischen, wie Anni The Duck im Internet auftrete und wie sie wirklich sei.

Im Nachhinein könne Reved sich auch nicht so richtig erklären, warum sie so lange an der Beziehung festgehalten hatte. Sie wünschte, sie hätte eine bessere Antwort auf diese Frage.

Was sagt Anni The Duck? Von Anni The Duck gibt es aktuell keine Äußerung zu den Ausführungen von Reved. Wir von MeinMMO haben bei ihr ein Statement angefragt und werden es veröffentlichen, sollte es kommen.

