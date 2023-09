Die größte deutsche Twitch-Streamerin verabschiedet sich auf unbestimmte Zeit, findet das „verdammt gruselig“

Die 23-jährige Antonia „Reved“ Staab ist die größte Streamerin im deutschen Twitch. Doch in den letzten Jahren kämpfte sie mit gesundheitlichen Problemen. In einem neuen Video spricht sie über ihre Gesundheit, die Arbeit und darüber, wie es weiter geht.

Was ist los bei Reved? Im August 2023 hatte die Streamerin bekannt gegeben, eine Auszeit von Twitch zu nehmen. Sie erklärte, dass sie bereits seit längerem unter ständigen Kopfschmerzen leide und sich nun endlich die Zeit nehmen wolle, der Sache auf den Grund zu gehen.

In einem Video, das am 12. September 2023 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht wurde, spricht sie über die Hintergründe ihrer Entscheidung und verrät, wie es weiter gehen wird.

Kurz vor ihrer Auszeit ließ Reved es mit einem einwöchigen Streaming-Marathon nochmal richtig krachen:

Schmerztabletten zum Frühstück

Wie steht es um die Gesundheit der Streamerin? In ihrem Video erklärt Reved, dass sie bereits seit ihrer Kindheit unter den Kopfschmerzen leide, die genaue Ursache sei bislang ungeklärt. In den letzten zwei Jahren habe sich die Situation allerdings so weit verschlimmert, dass sie einen „Schlussstrich“ ziehen müsse.

Während dieser Zeit habe sie fast täglich Schmerzmittel nehmen müssen, um überhaupt durch den Tag zu kommen. Bereits zum morgendlichen Kaffee habe sie 2 Paracetamol genommen, so Reved.

Parallel dazu habe sie körperlich so stark abgebaut, dass schon Treppensteigen oder im Stehen zu Duschen schwierig seien. Zudem fühle sie sich jeden Tag so, als würde sie krank werden. „Dass es mir mit 23 aber gesundheitlich so geht, wie einem 70-Jährigen, das war nicht der Plan“, so die Streamerin.

Das ganze Video haben wir euch an dieser Stelle eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die 23-Jährige erklärt, dass sie natürlich auch neben dem Streaming einen Arztbesuch wahrnehmen könne. Allerdings habe sie in dieser Hinsicht schon sehr viel probiert, ohne, wirklich weiter gekommen zu sein. Dadurch sei jeder Arztbesuch „belastend und enttäuschend.“

Zwischenzeitlich fühlte sie sich wohl so schlecht, dass ihr die Kraft fehlte, um zum Arzt zu gehen. Erst im letzten halben Jahr habe sie psychisch eine ausreichende Verfassung erreicht, um sich der Sache anzunehmen. Allein in diesem Jahr habe sie bereits 25.000 € für medizinische Dienste aufgebracht, die nicht von der Krankenkasse übernommen worden seien.

Bislang habe sie jedoch die Arbeit über ihre Gesundheit gestellt: Gab es einen möglichen Arzttermin nur zu ihrer Streaming-Zeit, habe sie ihn nicht wahrgenommen. Das soll sich nun ändern.

Wie geht es weiter? Reved erklärt, dass ihre Streaming-Pause auf unbestimmte Zeit ist: Weder sie noch irgendwer sonst wüssten, wann es wieder losgeht. Ihre erste Priorität sei es einfach, gesund zu werden. Die Vorstellung beschreibt sie als „fucking gruselig“.

Immerhin sei Streaming nicht nur ihre Haupteinnahmequelle, sondern auch „voll [ihr] Ding“. Etwas anderes machen, wie ihren Fokus auf YouTube oder TikTok zu legen, will die 23-Jährige eigentlich nicht. Deshalb hat sie auch fest vor, irgendwann zu Twitch zurückzukehren.

Bis dahin soll es aber vorproduzierten Content auf YouTube geben.

23-Jährige ist seit 2 Wochen im Twitch-Urlaub, fragt jetzt: „Was macht man eigentlich mit Freizeit?“