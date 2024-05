Ein Schauspieler aus „The Crow“ konnte sich den Film 27 Jahre lang nicht ansehen – Heute hat er seine Meinung geändert

Der Kultfilm The Crow feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Seit seiner Premiere wird er aber von dem tragischen Unfalltod des Hauptdarstellers überschattet. Ein anderer Schauspieler konnte sich den Film deshalb jahrelang nicht ansehen.

Um welchen Schauspieler geht es? Ernie Hudson spielte in The Crow den Polizisten Sergeant Daryl Albrecht. Manche von euch dürften ihn auch aus Ghostbusters kennen, wo er an der Seite von Bill Murray die Figur Winston Zeddemore spielte. In dieser Rolle ist er auch in den neuen Filmen, wie dem aktuellen Ghostbusters: Frozen Empire, zu sehen.

The Crow ist ein Film, an den sich Hudson mit gemischten Gefühlen erinnert. Grund dafür ist in erster Linie der tragische Tod von Hauptdarsteller Brandon Lee.

„Ich kann es nicht überwinden“

Was ist damals passiert? Bei den Dreharbeiten zu The Crow geschah am Set ein tragischer Unfall. Der Hauptdarsteller Brandon Lee wurde in einer entscheidenden Szene von einer echten Kugel getroffen und verstarb an den Verletzungen.

Eigentlich hätte die Munition nicht scharf sein dürfen. Der Fall erinnert auch an den Unfall und den Tod einer Kamerafrau am Set des noch unveröffentlichten Rust, wo Alec Baldwin unwissend eine tödliche Waffe abfeuerte (via nytimes.com)

Aufgrund von Lees Tod war zunächst unklar, ob The Crow überhaupt in die Kinos kommen sollte. Die Filmemacher entschieden sich nach Abschluss der Ermittlungen doch dazu und drehten die fehlenden Szenen mit Körperdoubles und dem Einsatz von visuellen Effekten.

Schauspieler Ernie Hudson haben die Ereignisse sehr mitgenommen, wie er 2021 in einem Interview mit The Hollywood Reporter erzählte. Er könne sich den Film nicht ansehen und sagt: „Ich kann es nicht überwinden.“

Hat er seine Meinung inzwischen geändert? Im Rahmen eines Gesprächs mit GamesRadar+ sprach Hudson erneut über den Film. Mittlerweile habe sich seine Einstellung verändert.

Er wäre heute sehr dankbar, Teil von The Crow gewesen zu sein, auch wenn die Erfahrung alles andere als schön war.

Nun, das ist sehr schwer für mich. Ich liebe The Crow und bin so dankbar, dass ich ein Teil davon gewesen bin – und das sage ich jetzt nach all diesen Jahren. Bis jetzt ist es sehr, sehr schwierig gewesen. Ernie Hudson via gamesradar+

Wie geht es mit The Crow weiter? Noch 2024 soll ein Reboot des Films in die Kinos kommen. Gespielt wird Lees Rolle „Draven“ dieses Mal von Bill Skarsgård. Horror-Fans kennen ihn etwa als Pennywise in der Neuverfilmung von Stephen Kings ES.

Ernie Hudson ist allerdings nicht nochmal dabei, und blickt generell skeptisch auf den kommenden Film. Für ihn wäre die Rolle Draven untrennbar mit Brandon Lee verbunden. Er wird sich den neuen Film deshalb nicht ansehen. Um so dankbarer ist er, Teil des 90er-Jahre Kultklassikers zu sein. Auch nach dreißig Jahren gehört er zu den härtesten Action-Filmen – auch MeinMMO empfiehlt ihn für hartgesottene Filmfans.