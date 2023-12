5 Actionfilme ab 18 für hartgesottene Filmfans

Das Actionkino ist wohl das Genre mit der größten Altersspanne. Es gibt Actionfilme für die ganze Familie, für junge Erwachsene, aber eben auch für hartgesottene Erwachsene, die bei expliziter Gewalt nicht wegschauen müssen. 5 Actionfilme ab 18 findet ihr auf dieser Liste.

Die 5 Filme auf dieser Liste sind alle ab 18, sei es wegen der Thematik oder eben der explizit dargestellten Gewalt. Wenn man anfällig für solche Filme ist, sollte man sich vorher so gut es geht informieren, was in dem jeweiligen Film passiert oder gezeigt wird.

Wie wurde die Liste erstellt? Alle Filme auf dieser Liste sind FSK 18. Zusätzlich dazu besteht die Liste aus einem Mix aus verschiedenen Ländern. Wenn euer passender Lieblingsfilm nicht dabei ist, dann schreibt ihn uns gerne in die Kommentare.

1. The Crow

Eric Draven und seine Frau werden brutal ermordet. Nach einiger Zeit wird Eric, gespielt von Brandon Lee, durch eine Krähe wiederbelebt und sinnt nach Rache. Darauf entsteht der Antiheld The Crow, der sich nach und nach an den Mördern seiner Frau rächt.

Der Film ist verglichen mit aktuellen Superheldenfilmen düster und bedient sich auch an klassischen Gothic-Horror-Elementen. Wer vom MCU und DC genug hat und eine ungewöhnliche Comicverfilmung mit schonungsloser Gewalt sehen möchte, sollte sich The Crow anschauen.

2. Hard Boiled

Hard Boiled ist der letzte Film von Action-Legende John Woo, den er in Hongkong gedreht hat, bevor er nach Amerika ging. Inspektor Yuen will sich um den Waffenschmuggel in Hongkong kümmern, während zwei Gangsterbosse um ihr Territorium kämpfen. Um den Kampf zu gewinnen, muss Yuen ungewöhnliche Methoden anwenden.

In Hard Boiled wird unglaublich viel geballert. John-Woo-typisch mischt der Film Martial-Arts-Action mit wilden Schießereien und ist wie der Vorreiter für das, was John Wick dann Jahre später gemacht hat. Lange Zeit war der Film für seine Gewalt bei uns indiziert, aber im Februar erscheint auch bei uns endlich eine ungeschnittene Version des Films.