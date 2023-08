Baldur’s Gate 3: Wie und wo findet man alle Gefährten?

Welcher Gefährte sagt euch am meisten zu und welchen werdet ihr hintergehen? Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren. Falls ihr zudem wissen solltet, wie man die letzten beiden verbliebenen Gefährten freischaltet, könnt ihr uns auch davon gerne berichten!

Wie schalte ich sie frei? Ihr könnt Minthara rekrutieren, wenn ihr auf der Seite der Goblins kämpft, wenn es um die Quest-Reihe des Smaragdhains geht. Folgt der Quest und hintergeht die Druiden. Habt ihr euch das Vertrauen von Minthara verdient, könnt ihr sie in euren Trupp hinzufügen. Mehr Infos worauf ihr achten solltet beim Rekrutieren, findet ihr in unserem Guide:

Wie schalte ich ihn frei? Astarion könnt ihr südwestlich des Wracks des Nautiloiden finden. Er wandert in der Nähe der Klippen umher. Solltet ihr ihn ansprechen, wird er darüber berichten, wie er einen der Mindflayer in die Ecke getrieben hat – ihr sollt ihn nur noch erledigen. Hierbei handelt es sich um eine Falle.

Wie schalte ich sie frei? Schattenherz lässt sich in vielen Situationen begegnen und rekrutieren. Der einfachste Weg ist jedoch, sie im Nautiloiden des Mindflayers zu befreien. Um sie also aus ihrem Gefängnis herauszuholen, müsst ihr in einem Raum in der Nähe eine Rune finden und diese einsetzten, um sie zu befreien.

Um sie zu befreien, benötigt ihr einen Bogen, um die Unterseite des Käfigs zu treffen, doch bevor ihr das tut, solltet ihr die Tieflinge loswerden. Lügt diese an und berichtet darüber, wie gefährlich Lae’zel ist und ratet ihnen zu verschwinden. Ein Bogen liegt praktischerweise direkt in der Nähe.

Wie schalte ich sie frei? Um Lae’zel zu finden, müsst ihr euch nördlich des Wegpunkts „Klippen am Straßenrand“ begeben. Irgendwann erreicht ihr zwei Tieflinge, die darüber diskutieren, was sie mit der eingesperrten Lae’zel machen sollen.

Es reicht jedoch nicht nur den Standort aufzusuchen. Ihr müsst einige Dinge beachten, um eure möglichen Gefährten in euren Trupp willkommen zu heißen. Wir zeigen euch nun, was ihr für jeden einzelnen Mitspielern erledigen müsst, damit dieser euch beitreten kann.

