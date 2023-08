Baldur’s Gate 3: So findet ihr die Adamantschmiede, in der ihr mächtige Gegenstände schon in Akt 1 herstellen könnt

Wir stellen euch in einem kurzen Video ein nützliches Feature in Baldur’s Gate 3 vor, dass ihr nicht vergessen solltet.

Beachtet: Derzeit gibt es nur genug Mithral-Erz für zwei Ausrüstungsteile. Überlegt euch also gut, was ihr baut.

Was kann man in der Schmiede herstellen? Für die Schmiede gibt es verschiedene Formen, aus denen sich Ausrüstungsgegenstände herstellen lassen:

Wie aktiviert man die Schmiede? Bei der Schmiede angekommen, müsst ihr nun eine Gussform sowie Mithral-Erz in den Container geben. Eine Gussform findet ihr in dem Raum, in dem der neue Wegpunkt liegt. Danach aktiviert ihr den Hebel der Schmiede und sie legt mit ihrer Arbeit los.

Mit Hilfe des Schalters lassen sich nun die Brückenteile hin und her fahren. Hinter dem Ende dieser Brücke erreicht ihr den Wegpunkt “Unterreich – Uraltes Fort”. Darüber könnt ihr den Charakter teleportieren, der zuvor am Schalter stand.

Der Rest der Gruppe läuft in Richtung Norden, wo ihr einem Weg aus hängenden Brücken folgen müsst. Ihr könnt euch quasi nicht verlaufen, der Weg ist gradlinig. Am Ende wartet wieder eine bewegliche Plattform.

Die Adamantschmiede ist ein Ort im Unterreich von Baldur’s Gate 3 . Zwar kommt ihr im Laufe der Story automatisch dort vorbei, doch wir verraten euch, wie der Weg dahin genau verläuft und was ihr in der Schmiede besonderes herstellen könnt.

