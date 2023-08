Baldur’s Gate 3: Drei Frauen wollen mit mir schlafen, weil ich ein psychopathischer Killer bin

Das Leben schreibt nicht die besten Geschichten. Baldur’s Gate 3 schreibt die besten Geschichten, findet zumindest MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus. Er spielt gerade als absolut irrer Killer … und irgendwie stehen alle auf ihn.

Ich habe lange mit meiner Chefin Leya über diesen Titel gegrübelt, aber wir können es einfach nicht anders sagen: weil ich alles und jeden so kaltherzig und brutal ermorde, wie es nur geht, wurden mir gleich 3 heiße Nächte angeboten. Eine wurde mir sogar quasi aufgezwungen.

Wie einige Leute aus der Redaktion spiele ich im Moment als „Dunkles Verlangen“, einem „Helden“, der absolut nicht für Anfänger geeignet ist. Der Charakter wird immer wieder dazu verleitet, Leute zu töten. Nicht einmal süße Tiere werden verschont.

Wirklich, wenn ihr nicht mit völlig sinnloser Gewalt klarkommt, lasst die Finger von diesem Charakter. Das Dunkle Verlangen kann so böse sein, dass selbst die fiesesten Begleiter irgendwann abhauen.

Zugleich bildet das Verhalten dieses Charakters – oder zumindest meiner Drow – für die meisten weiblichen Companions im Spiel die Spitze des Verlangens. Im Moment weiß ich noch nicht, was genau ich davon halten soll und bin … etwas verstört.

Spoiler-Warnung: In diesem Text geht es um Begleiter, ihr Verhalten und ihre Zukunft in Baldur’s Gate 3. Wenn ihr das selbst erkunden wollt, solltet ihr nicht weiterlesen. Als Puffer gibt’s hier noch ein Video mit hilfreichen Tipps zum Spiel:

Wehrlose Kinder abschlachten für ein Schäferstündchen

Angefangen hat das alles, weil ich unbedingt Minthara rekrutieren wollte. Die Begleiterin bekommt man erst ein gutes Stück nach dem Start und man muss sich richtig ins Zeug legen, damit sie einem die Treue schwört:

folgt der Absoluten, oder tut zumindest so als ob

ignoriert die Bitten des Druiden Halsin

verratet einige hilflose Flüchtlinge, denen ihr Schutz versprochen habt

Der wichtigste Punkt für Minthara ist ein Angriff auf den Smaragdhain, bei dem alles und jeder darin abgeschlachtet werden soll: Druiden, Tieflinge und sogar die Kinder, die dort eine kleine „Diebesgilde“ aufgebaut haben. Alles soll in Blut schwimmen.

Minthara selbst feiert das Schlachtfest in Extase, noch während die letzten Leichen gerade erst ausbluten. Ich habe lange gerungen und war selbst danach noch verleitet, einen alten Spielstand zu laden und mich dagegen zu entscheiden.

Dieser Brief lag bei einer der Kinderleichen. Der Glücksritter bin ich, ich habe den kleinen Jungen nur einen Tag zuvor gerettet.

Am Ende aber verspricht Minthara, am Abend ins Lager zu kommen. Es gibt ein Besäufnis mit den wenigen Begleitern, die noch da sind. Und schließlich sagt Minthara, dass sie mich heute Nacht nimmt. Kein Wenn und Aber, ich gehöre ihr, ob ich will oder nicht.

Dazu kommt es denn auch, die erste Sex-Szene, die ich in Baldur’s Gate 3 selbst erspielt habe. Mit dem anschließenden Versprechen seitens Minthara, dass wir das wiederholen … bevor sie mich dann doch im Schlaf ermorden will.

Mintharas oberste Maxime ist es, der Absoluten zu gefallen. Dazu opfert und tötet sie alles – und steht drauf, wenn man ihr bei diesem Gemetzel behilflich ist. Erschreckenderweise ist sie nicht die einzige.

Falls ihr das noch nicht wisst: die Absolute ist eine angebliche Göttin, der ihr euch vermutlich entweder anschließen odr sie bekämpfen könnt. Um sie und ihre Religion dreht sich alles im Spiel. Durch den Parasiten in eurem Kopf seid ihr so etwas wie ihre Auserwählten.

Mehr zum Thema Wenn ihr der ultimative Bösewicht sein wollt, hat uns der Chef-Entwickler eine Anleitung gegeben, wie ihr das in Baldur’s Gate 3 machen könnt von Leya Jankowski

Schattenherz und Lae’zel gefällt das

Nur kurze Zeit später konnte ich in einer ruhigen Minute endlich mit Schattenherz, Astarion und Lae’zel über die Geschehnisse sprechen. Von allen Begleitern in Baldur’s Gate 3 sind diese 3 noch die einzigen, die im Moment bei mir bleiben wollen.

Eine kleine Anmerkung am Rande: so ziemlich alle Kerle im Spiel sind absolute Weichkekse. Jeder männliche Begleiter ist super rechtschaffen, gütig und hat ein warmes Herz. Die Frauen dagegen sind fast alle böse. Wie das kommt, weiß ich auch nicht.

Schattenherz wirkt betrübt – aber nicht wegen dem Morden. Mehr wegen allem drumherum. Sie beichtet mir sogar: so hart und selbstbewusst, wie ich gerade wirke, findet sie mich ziemlich sexy. Auf eine Anfrage hin will sie mich irgendwohin mitnehmen für „ein wenig Zeit zu zweit“ – nur nicht direkt, irgendwann in der Nacht. Ein klares Angebot.

Keine 2 Nächte später spricht mich Lae’zel an und sagt mir ziemlich unverblümt, dass sie gerne in meiner Nähe ist, meinen Schweiß einatmet und zittert, wenn sie mich kämpfen sieht. Ehrlich: die Kämpferin wird erregt davon, wenn ich Leute ersteche, vor allem schwächere. Das ist ganz nach ihrem Geschmack, nur die Starken dürfen überleben.

Auch Lae’zel erklärt mir, dass sie mich nachts aufsuchen will, ist sogar froh, dass ich sie danach frage – sonst hätte sie es sich nehmen müssen. Bis es so weit ist, will sie in meiner Nähe bleiben und weiter meinen Duft inhalieren.

Die Beziehung mit Begleitern wird vor allem während einer langen Rast gestärkt. Was das ist, erklären wir hier:

Larian, das ist erschreckend … aber grandios

Während ich hier schreibe, starre ich aus dem Fenster und überlege, wie ich den Text zu Ende bringen kann.

Aber verdammt, Larian, was ihr da macht, ist next level. Wo andere Spiele eindeutig den Riegel vorschieben würden – ich meine: tote Kinder! – geht das Studio noch einen Schritt weiter und sagt: das ist hier legitim. Es gibt die durch und durch bösen Leute. Wenn du einer davon bist, bist du nicht allein.

In keinem Rollenspiel, und ich habe viele gespielt, haben NPCs je so positiv und trotzdem rational auf einen bösen Charakter reagiert. Im besten Fall waren diejenigen, die nicht völlig angewidert waren, selbst irre Mörder. Aber keine Kreaturen bei klarem Verstand.

Während ich noch immer meine Verstörung zur Seite schieben und meine Gedanken ordnen muss, verneige ich mich tief vor Larian und Baldur’s Gate 3. Ich zocke seit ich 10 bin, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt. Danke dafür.

Warum genau das Dunkle Verlangen für mich und andere so interessant ist, lässt sich kaum beschrfeiben. Unserem Redakteur Gerd Schuhmann geht es aber genauso:

Ich hab Baldur’s Gate 3 zweimal gestartet und war enttäuscht: Erst, als ich das tat, vor dem viele warnen, gefiel’s mir