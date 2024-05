Neues Survival-Spiel startet im Juni auf Steam – Warum es sich lohnt, jetzt noch die Demo zu spielen

Alle Spieler, die die Demo gespielt haben, sollen im richtigen Spiel einen exklusiven und limitierten Skin für eure Maske erhalten. Jetzt in die kostenlose Demo hereinzuschauen, sollte sich also durchaus lohnen.

Auch Waffen-Crafting und Basenbau warten in klassischer Survival-Manier auf euch. Ihr könnt euch in Soulmask sogar euren eigenen Stamm aufbauen, dessen Mitglieder Aufgaben und Rollen übernehmen können.

In Soulmask soll euch eine „authentische Survival-Erfahrung“ erwarten. Das heißt, ihr müsst euch dem Überlebenskampf in der Natur und gegen den Hunger und Durst stellen. Im Spiel werden euch verschiedene gefährliche Kreaturen begegnen, denen ihr euch im Kampf stellen müsst. Auf euch sollen ein fast „soulsartiges“ Kampfsystem, acht Waffen und 58 Kampf-Skills warten.

Was ist das für ein Spiel? Soulmask ist ein neues Survival-Spiel auf Steam, entwickelt von CampFire Studio. Wie ein Trailer jetzt ankündigte, soll das Spiel am 18. Juni 2024 in den Early Access starten.

