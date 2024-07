Mit Dungeonborne ist endlich wieder ein gutes „Dark and Darker“ auf Steam, doch ein Feature fehlt

Dungeonborne feiert momentan seinen Erfolg auf Steam. Der neue Ableger des „Dark and Darker“-Prinzips kommt gut bei den Fans an, doch ein Feature fehlt ihnen.

Wie läuft es aktuell bei Dungeonborne? Dungeonborne kommt bei den Fans des Spiels gut an. Auch eine Woche nach Start des Spiels scheinen die Spielerzahlen nicht abzunehmen (via SteamDB).

Dungeonborne orientiert sich stark am Genre-Gründer „Dark and Darker“ und bietet für Einzelspieler oder Gruppen mit bis zu drei Spielern die gewohnten PvEvP-Kämpfe im Dungeon als eine von 8 verschiedenen Klassen. Doch obwohl das Spiel vor nicht allzu langer Zeit erst veröffentlicht wurde, haben die Fans jetzt schon Wünsche.

Hier könnt ihr den Trailer von Dungeonborne sehen:

Ein Thema spaltet die Community

Welches Feature ist umstritten? Das PvP gehört für viele in Dungeonborne einfach dazu. Für viele Spieler macht es gerade der Reiz, alles in einem Kampf zu verlieren, so interessant. Andere mögen PvP nicht so sehr, deshalb ist in den letzten Tagen immer wieder der Wunsch nach einem reinen PvE-Modus angekommen.

NerfedSkills schreibt auf Steam: „Ein reiner PvE-Modus wäre cool, vor allem bei der Zusammenarbeit mit Randoms. Anfangs war es eine gute Erfahrung, aber als neuer Spieler wurden die letzten paar Durchläufe sofort von Spielern der Maximalstufe beendet, die beim Zuschauen die Missionen effektiv im Schnelldurchlauf absolvierten […]“.

Demryn gibt dem Spiel eine negative Bewertung auf Steam und schreibt dazu: „Warum muss das immer PvP sein?“

Andere wiederum halten es für gut, dass es keinen PvE-Modus gibt. Schotti schreibt in seiner Bewertung auf Steam: „Leute, die sich darüber beschweren, dass dieses Spiel nicht PvE ist, verstehen nicht den Nervenkitzel eines Extraktionsspiels. Dieses Spiel hat verschiedene Schwierigkeitsmodi, die wirklich jemand das Spiel genießen lassen, ohne jemals in einen Feind zu laufen (oder sie laufen einfach weg in Angst).“

Gibt es eine Lösung für PvE-Fans? Ja, es gibt eine Lösung, auch wenn diese nicht perfekt ist. Dungeonborne bietet allen benutzerdefinierte Spiele, bei denen die Spieler ohne PvP-Gegner die Dungeons bezwingen können.

Der Haken liegt aber beim Loot, den nimmt man nicht mit aus der Runde und man erhält auch keine Erfahrungspunkte, um im Level aufzusteigen. Außerdem braucht man einen „Gegner“ im anderen Team, das kann natürlich ein Freund sein, der euch nicht angreift.

Wenn ihr euch bisher nicht final entschieden habt, welche Klasse, die richtige für euch ist, findet ihr in unserem Klassenguide alle Informationen zu den verschiedenen Archetypen aus Dungeonborne: Dungeonborne alle Klassen in der Übersicht: Welche ist am besten für Anfänger geeignet?