Dungeonborne alle Klassen in der Übersicht: Welche ist am besten für Anfänger geeignet?

Er eignet sich besonders gut für Anfänger, weil er etwas aushält. In Dungeonborne sind nicht nur die Bosse und anderen Spieler eine Gefahr. Gerade Anfänger können schon bei der hohen Anzahl an Gegnern schnell übermannt werden. Da kommt das Schild des Kämpfers gerade recht.

Dungeonborne ist ein neuer Vertreter des „Dark and Darker“-Genres. Eine Art Battle-Royale mit Klassen, die ihre Inspiration bei Dungeons and Dragons finden und mit mittelalterlichen Waffen und Magie ausgestattet sind. Im Dungeon trefft ihr dabei nicht nur auf Monster und Bosse, sondern auch auf andere Spieler, die sich zwischen euch und den Loot stellen.

In Dungeonborne gibt es viele verschiedene Klassen mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten. Wir erklären euch, was die Klassen können und welche besonders für Anfänger geeignet ist.

