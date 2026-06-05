„Kein Satz, mit dem ich heute gerechnet habe“ – Eine neue Pokémon-Alternative erscheint dieses Jahr für Steam und … GameBoy?

Encryptid ist ein Horror-Game im GameBoy-Look, komplett mit schwarz-weißer Pixel-Grafik und 8Bit-Sound. Es soll noch dieses Jahr auf Steam erscheinen.

Was ist das für ein Spiel? Erinnert ihr euch noch an diese Anzeigen für ein Pokémon-artiges Handy-Spiel mit Horror-Twist, dessen echtes Gameplay nichts mit der Werbung zu tun hatte? Mit Encryptid steht ein Spiel in den Startlöchern, das diese Prämisse Jahre später tatsächlich erfüllen könnte.

Auf den ersten Blick erinnert die Optik klar an die Pokémon-Spiele der ersten Generation. Die Stimmung im Trailer kippt jedoch schlagartig, als der bekannte nachbarliche Professor verschwindet, und der Spieler auf die Suche nach sogenannten Cryptids geschickt wird, also Wesen aus Mythen und Legenden.

Gepaart wird das Monstersammel-Gameplay mit FMV, also Aufnahmen realer Schauspieler. Diese wurden konsequenterweise auf der ikonischen GameBoy-Kamera aufgenommen. Das Ergebnis ist schwarz-weiß, pixelig und herrlich atmosphärisch.

Encryptid soll noch 2026 für PC und GameBoy erscheinen – ja, richtig gelesen. Der Titel soll sowohl auf moderner Hardware laufen, als auch auf dem originalen GameBoy sowie Geräten, die diesen emulieren können. Eine Steam-Page gibt es bereits, zusätzlich soll eine Demo „bald“ folgen.

In einem kurzen Trailer könnt ihr euch ein eigenes Bild machen:

Video starten Encryptid: Story-Trailer zum Horrorspiel im Gameboy-Look Autoplay

Pokémon-Nostalgie mit Gruselfaktor

Wie kommt das an? Der neue Story-Trailer erreichte binnen 2 Tagen etwas über 100.000 Views auf dem YouTube-Kanal GameTrailers, was für ein kleines Indie-Projekt mit Pixel-Optik durchaus beachtlich ist. In den Kommentaren zeigt sich klar: Encryptid bedient vielleicht eine Nische, aber die ist dafür Feuer und Flamme.

maewemeetagain: „’Erscheint 2026 für PC & GameBoy’ ist kein Satz, von dem ich heute erwartet habe, ihn zu lesen.“

emeraldpistol1251: „Aufwachen Leute, neues Nuzlocke-Material ist gerade gelandet.“

Aeroductile1: „Dass die Aufnahmen mit der GameBoy-Kamera gefilmt wurden, ist wirklich cool und hat mich sehr gefesselt. Wirklich cooles Konzept, ich freue mich darauf, es zu spielen.“

Einigen Zuschauern gefällt gerade, dass das Spiel voll in die gruseligeren Gefilde des originalen Pokémon abzusteigen scheint. So schreibt einer, es handle sich quasi um „Lavandia, das Spiel“, ein anderer meint: Das sei das Spiel, von dem wir als Kind dachten, wir würden es spielen. Andere schwärmen vor allem von der GameBoy-Kamera, das sei einfach PEAK.

Habt ihr noch einen alten GameBoy herumliegen, oder würdet ihr euch Encryptid auch auf dem PC holen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Bei dem Titelbild handelt es sich um eine Collage, bestehend aus einem Foto von Dim Hou auf Pixabay, in das ein Screenshot von Encryptid eingefügt wurde.

Wer keinen alten GameBoy mehr zu Hause hat, aber die alten Klassiker oder moderne Projekte wie Encryptid dennoch authentisch genießen möchte, für den könnte der Analogue Pocket genau das Richtige sein. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann schwärmt: Ein neuer Handheld ist die beste Option, wenn ihr die alten Pokémon-Spiele noch einmal genießen wollt