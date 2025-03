Eine Pokémon-Alternative auf Steam ist so gut, dass ich mich wieder fühle wie mit 8 am Game Boy

MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes ist, seit er denken kann, ein großer Fan der Pokémon-Spiele. Die letzten Titel der Reihe haben ihn aber enttäuscht. Ein Rollenspiel auf Steam weckt jedoch seine Nostalgie und kostet aktuell nicht mal 3 € auf Steam.

Um welches Spiel geht es? Ich liebe die Pokémon-Reihe. Ich schaute als Kind die Serie, sammelte die Karten und zockte vor allem die Spiele. Insbesondere die dritte Generation hat es mir angetan. Mit Smaragd und Feuerrot habe ich unzählige Stunden verbracht.

Die neuesten Teile und Remakes konnten diese nostalgische Euphorie aber nicht mehr wecken. Zum Glück gibt es aber Coromon auf Steam. Das Rollenspiel ist perfekt für Pokémon-Fans, die sich die gute alte Zeit von früher zurückwünschen.

Einen Gameplay-Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Wie früher in den Ferien

Schon auf den ersten Blick entwickelt sich Nostalgie. Coromon präsentiert sich im schönen Pixel-Look, der am ehesten an Spiele wie Pokémon Smaragd auf dem Game Boy Advance erinnert. Diese Atmosphäre erzeugt auch der Soundtrack, der stark an den Game-Boy-Advance-Soundchip erinnert.

Die Anlehnung auf die dritte Pokémon-Generation endet aber nicht nur bei der audiovisuellen Präsentation. Das Spiel ist neben den klassischen rundenbasierten Kämpfen auch voller Rätsel in der Overworld. Die meisten davon löst man mit Fähigkeiten, die man im Laufe der Story erhält. Dabei fühle ich mich auch an den Himmelsturm aus Pokémon Smaragd erinnert, an dem ich als Kind stundenlang gescheitert bin.

Der große Fokus sollen natürlich wieder die Monster sein. Die sind in Coromon auch schön designt und neben den normalen Varianten könnt ihr auch weitere finden, die stärker sind oder anders aussehen als die normalen Versionen. Man kommt zwar nicht an die erinnerungswürdigen Designs der Pokémon ran, doch man freut sich bei jedem neuen Coromon trotzdem.

Mit einem Steamdeck auf der Couch fühle ich mich mit Coromon wieder, als hätte ich Winterferien, keine Sorgen und einen Game Boy Advance mit Pokémon Smaragd. Die Präsentation ist sympathisch und die Spielgeschwindigkeit perfekt, um mal eben ein paar Stündchen zu versenken.

Nostalgisch, aber nicht altbacken

Coromon ruht sich auf der Nostalgie aber nicht aus. Coromon hat viele Funktionen implementiert, die es trotzdem modern machen. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, die sich auch an der Nutzlocke-Challenge orientieren, die bei Fans beliebt ist. Das Optionsmenü bietet viele Einstellungen, wodurch ihr euch euer Erlebnis selbst zusammenbauen könnt.

Außerdem gibt es einen Randomizer, der die Story auch bei wiederholtem Durchspielen frisch wirken lässt. Dadurch werden die Coromon, denen ihr begegnen könnt, wild zusammengewürfelt. Mit Daily- und Weekly-Challenges könnt ihr Skins für euch und eure Coromon freischalten.

Coromon ist das, was ich mir als Remake seit Jahren wünsche. Ich will keine seelenlose 3D-Optik. Ich will ein Remake, das auf schöne Pixel-Optik setzt und auf erweiterte Features, die die alten Titel in die Moderne holen.

Coromon ist ein gutes Gesamtpaket, das eben nicht nur für Veteranen oder Neulinge funktioniert, sondern für beide Gruppen. Man kann sich das Spiel schwer machen, aber auch entspannt etwas daddeln. Und genau das sollten meiner Ansicht nach auch moderne Pokémon-Spiele tun.

Wie viel kostet Coromon? Normalerweise kostet Coromon 18,49 €, doch aktuell bekommt ihr das Spiel für 2,77 € auf Steam. Für den Preis sollten Fans der Reihe, die mal wieder in Nostalgie schwelgen wollen, auf jeden Fall zugreifen. Das Angebot gilt bis zum 20. März 2025.

Pokémon ist mit seinen Remakes und den neuen Teilen der Reihe weiterhin ziemlich erfolgreich. Zuletzt erschien Karmesin und Purpur. Auch den nächsten Teil hat man mittlerweile mit einem Trailer präsentiert. In Pokémon Legenden: Z-A seid ihr in einer großen Stadt unterwegs: Pokémon-Legenden: Z-A ändert das statische Kampfsystem, lässt euch auf Dächern einer gigantischen Stadt kämpfen