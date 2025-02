Pokémon-Legenden: Z-A ändert das statische Kampfsystem, lässt euch auf Dächern einer gigantischen Stadt kämpfen

Auf der Pokémon Presents wurde erstmals Gameplaymaterial zu Pokémon-Legenden: Z-A vorgestellt. Darin ist die gigantische Stadt Illumina City zu sehen und wie sich Trainer in ihr fortbewegen können.

Was ist im Trailer zu sehen? Im Video gibt es die Stadt Illumina City aus der Kalos-Region in all ihrer Pracht zu sehen. Die Stadt könnten einige von euch aus Pokémon X und Y kennen. Es gibt zahlreiche Gebäude, die die Stadt schmücken. Im Zentrum der Stadt steht der Prismaturm.

Zwischen all den Hochhäusern, Cafés und Einkaufszentren ist es möglich, Pokémon-Kämpfe auszutragen. Spieler können dabei zwischen drei Starterpokémon wählen:

Endivie

Floink

Karnimani

Das Besondere: In der Stadt gibt es Wildsektoren. Diese Gebiete sind Lebensräume für wilde Pokémon, in denen ihr auf Taschenmonster-Jagd gehen könnt.

Die Präsentation mit der Vorstellung des Spiels könnt ihr euch hier ansehen:

Wie läuft das Kampfsystem nun ab? Um ein Pokémon zu fangen, müsst ihr mit einem Pokéball auf das jeweilige Taschenmonster zielen und es einfangen. Danach könnt ihr es in Trainerkämpfen einsetzen. Die Kämpfe finden dabei nicht in starren Runden, sondern dynamisch in der Umgebung statt. Sowohl ihr als auch euer Pokémon bewegen sich in der Stadt umher, auch im Kampf.

Ihr habt vier Angriffe als Schnellzugriff, mit denen ihr das gegnerische Pokémon angreifen könnt. Dabei kommen Spezialeffekte zum Einsatz, die die Stadt allerdings nicht zu beschädigen scheinen – selbst bei Erdbebenangriffen.

Erstmals in der Pokémon-Reihe haben die Angriffe einen Wirkungsbereich und eine Reichweite. Somit muss sich euer Pokémon gut positionieren und das Timing stimmen, damit der Gegner dem Angriff nicht ausweicht. Die Pokémon können sogar eine Mega-Entwicklung durchführen.

Je nachdem, für welches Geschlecht ihr euch entscheidet, begegnet ihr einem anderen Kameraden in der Stadt: Alton oder Zita. Das Hotel, in dem wir unterkommen, gehört Azett und seinem Partner Floette. Es gibt aber noch viele weitere Charaktere, denen ihr begegnet und die die Gestaltung der Stadt managen.

Wann erscheint der Titel? Pokémon-Legenden: Z-A erscheint Ende 2025 für Nintendo Switch. Wann genau, das wurde in der Präsentation leider nicht spezifiziert.

