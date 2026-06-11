WoW Classic: Sogar Blizzard nerven die Bots und sucht einen Weg, damit „die sich verpissen“

Auch ein WoW-Entwickler findet klare Worte für die nervigen Casino-Bots – und man hat auch Ideen, wie man sie loswerden will.

In World of Warcraft Classic geht aktuell eine Seuche um. Keine in Form eines fiesen Debuffs, der Geschichte geschrieben hat – sondern in Form von nervigen Bots, die in den Hauptstädten stehen. Die Casino-Bots dominieren gerade alle Channel und rauben aufrichtigen Spielerinnen und Spielern ihr Gold. Doch Blizzard versteht da genauso wenig Spaß wie die Community.

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Was machen die Casino-Bots? In WoW Classic stehen zurzeit eine Menge Charaktere in Sturmwind und Orgrimmar herum, die zu einem Casino-Spiel einladen. Hier geben mehrere Charaktere ihr Geld und am Ende wird darum gespielt – zumeist über ein Würfel-Spiel. Die Anbieter locken damit, dass man viel Gold gewinnen kann.

Kann man da wirklich gewinnen? Nein, natürlich nicht. Es handelt sich dabei um Betrüger, die einfach das Gold der Teilnehmer einsammeln und damit verschwinden. Anschließend wird das Gold dann für reale Euro verkauft und so machen die Gold-Verkäufer ihren Gewinn. Wer an diesen „Spielen“ teilnimmt, hat im Grunde keine Möglichkeit, wieder an das Gold zu gelangen. Daher solltet ihr niemals auf solche Betrüger reinfallen und euch nicht dazu verleiten lassen.

Senior Game Director findet klare Worte für die Bots

Was sagt Blizzard dazu? Nachdem in den letzten Wochen diese Casino-Bots das vorherrschende Thema in WoW Classic waren, hat auch Blizzard sich dazu geäußert. Auf X meldete sich Tom Ellis, ein Senior Game Producer von World of Warcraft. Er erklärte:

Diese Casino-Sache, die gerade so in Mode ist. Ich wollte nur eben bestätigen, dass wir das im Blick haben und es noch immer gegen unsere Regeln ist, ein Casino zu bewerben, also meldet diese Charaktere weiter (oder werft ihnen Höllenbestien auf den Kopf). Wenn man sich das anschaut, scheint es so, als hätten die RMT-Leute (also Goldverkäufer) erkannt, dass das eine einfache Methode ist, Gold schnell und günstig zu ergattern, weshalb dieses Verhalten gerade massiv zugenommen hat. Ihr habt die Aufmerksamkeit des Wächters auf euch gezogen und einige Leute schauen sich gerade Ideen an, wie man diese Leute schneller aus dem Spiel befördern kann, damit diese Aktivität nicht mehr so lukrativ ist und dass sie sich als Folge daraus hoffentlich verpissen. Erwartet hier kein großes Fanfaren-Banner im Stil von „Mission erfüllt!“, das ist so eine der Sachen, von der ihr hoffentlich gar nicht bemerkt, dass es beendet wurde, wenn wir es richtig machen.

Im besten Fall sollten die Casino-Bots in den nächsten Tagen also durch Blizzards Eingreifen verschwinden oder zumindest deutlich schneller entfernt werden. Bis dahin muss die Community sich wohl noch selbst helfen.

Wie kümmert sich die Community darum? Normalerweise hat die Classic-Community einen eher toxischen Ruf, doch beim Kampf gegen Bots ziehen alle an einem Strang. Seit Wochen teilen die Spielerinnen und Spieler untereinander Methoden, wie man die Bots beseitigen kann. Hexenmeister lassen gerne mal ihre Höllenbestien auf die Charaktere regnen, andere versuchen negative Effekte zu den Bots zu bringen oder Feinde bis nach Sturmwind oder Orgrimmar zu locken, damit sie dann die Bots angreifen und besiegen. Die erfolgreichsten dieser Aktionen halten sie dann in Videos fest und feiern sich gegenseitig dafür.