In WoW Classic gibt es ein Massaker: Alle kämpfen gegen einen gemeinsamen Feind

Die Community von WoW Classic rauft sich zusammen und arbeitet Hand in Hand, um ein großes Ärgernis zu beseitigen.

Man sollte meinen, dass der Content von World of Warcraft Classic irgendwann aufgebraucht ist. Das scheint aber nicht der Fall zu sein, denn die Spielerschaft hat sich zu einem neuen Ziel verschworen: Casino-Bots beseitigen. Dafür ziehen die Spielerinnen und Spieler alle Register und finden zahlreiche Tricks, um auch „verbündete“ Charaktere effektiv ausschalten zu können.

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Was machen Casino-Bots? In Classic erlebt ihr diese Casino-Bots meistens dabei, wie sie Nachrichten spammen und euch dazu bringen wollen, an Glücksspielen teilzunehmen, bei denen der Einsatz viele Tausende Goldmünzen beträgt. Wie ihr es schon erahnen könnt, handelt es sich dabei um Betrug und in aller Regel verliert ihr euer Gold einfach, das die Betrüger dann für Echtgeld weiterverkaufen können.

Die Bots sind ein richtiges Ärgernis. Nicht nur bringen sie Spielerinnen und Spieler um ihr Gold, sie blockieren durch ihren anhaltenden Spam auch viele der wichtigen Chat-Kanäle. Daher musste die Community sich zusammentun.

Wie werden die Bots besiegt? Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man verbündete Charaktere in den verschiedenen Classic-Versionen von WoW beseitigen kann. Zu den gängigsten Methoden gehört das Beschwören von feindlichen Kreaturen, die alle Spieler im Umfeld angreifen. Hexenmeister können das etwa über das Rufen ihrer Höllenbestie erzeugen.

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Aber es gibt auch eine ganze Menge negative Effekte (wie Flüche), die dafür sorgen, dass nach einer bestimmten Zeit neben dem betroffenen Charakter Feinde auftauchen. Mit einem solchen Fluch stellen sich viele dann neben die Bots und warten nur darauf, dass der erschaffene Geist oder eine andere Art von Monster sich um das Problem kümmert.

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Community muss aufrüsten, denn die Bots wehren sich

Inzwischen haben die Bot-Betreiber angefangen, sich zu wehren. Entweder melden sie ihre Schlächter mit Dutzenden Accounts gleichzeitig, was zu temporären, automatisierten Sperren führen kann, oder sie kaufen sich einen Level-Boost, damit ihr Charakter auf Stufe 58 ist und nicht so schnell besiegt werden kann. Entsprechend amüsiert fallen auch die Reaktionen in der Community aus:

„Lmao ich habe seit Jahren kein Classic mehr gespielt, aber ich verfolge das Kasino-Bot-Massaker und die Community wächst dabei wirklich zusammen, ich liebe das.“ – Hylian_Kaveman auf Reddit

„Bald sind die Bots Level 70 und stehen da in voller T5-Ausrüstung!“ – Huge_Weakness_5152 auf Reddit

„Was ich daran besonders liebe, ist der Umstand, dass die Spielerschaft aktiv besser darin ist, diese Sache zu bekämpfen als Blizzard.“ – NetSiege auf Reddit

Auch wenn in World of Warcraft – Retail wie Classic – hin und wieder eine toxische Stimmung herrscht, ist es doch schön zu sehen, wie alle an einem Strang ziehen können, um gegen ein gemeinsames Ärgernis vorzugehen. Auch, wenn man natürlich bedenken sollte, dass es eigentlich an Blizzard ist, solche Bots zu unterbinden.

In WoW Classic könnt ihr auch Dinge sehen, die es in Retail gar nicht mehr gibt: Der berühmteste Anblick in WoW ist eine dreiste Lüge.