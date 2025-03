Pokémon Legenden: Z-A ist ein für Ende 2025 angekündigtes Rollenspiel für die Nintendo Switch, das in der Kalos-Region spielt, speziell in Illumina City. Es bietet offene Stadterkundung, eine dynamische Tag-Nacht-Mechanik und das „Z-A Royale“-Turnier. Zudem kehrt die Mega-Entwicklung

Pokémon Legenden: Z-A ist ein für Ende 2025 angekündigtes Rollenspiel für die Nintendo Switch, das in der Kalos-Region spielt, speziell in Illumina City. Es bietet offene Stadterkundung, eine dynamische Tag-Nacht-Mechanik und das „Z-A Royale“-Turnier. Zudem kehrt die Mega-Entwicklung zurück. Als Starter-Pokémon stehen Endivie, Karnimani und Floink zur Wahl.

