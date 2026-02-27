Pokémon Home ist eine Software, die ihr für viele Pokémon-Spiele verwenden könnt. Was ihr zu Pokémon Home wissen müsst, welche Kosten auf euch zukommen und welche Funktionen es gibt, lest ihr in unserem Artikel auf MeinMMO.

Pokémon Home ist die Software, mit der ihr zwischen den modernen Pokémon-Spielen und Pokémon: GO eure Monster tauschen könnt. MeinMMO erklärt euch, was ihr zu Home wissen müsst und wie viel der Dienst kostet und welche Funktionen nur kostenpflichtig erhältlich sind.

Pokémon Home im Überblick:

Pokémon Home: Voraussetzungen

Das benötigt ihr: Wenn ihr Pokémon Home nutzen wollt, müsst ihr folgende Voraussetzungen erfüllen:

Pokémon Home auf einer Nintendo Switch 2- oder Nintendo Switch-Konsole und/oder einem Mobilgerät

Einen Nintendo-Account (für die Konsolen-Version erforderlich und für die Mobilgerät-Version empfohlen)

Eines der folgenden Spiele: Pokémon Karmesin / Purpur Pokémon-Legenden: Arceus Pokémon Strahlender Diamant / Leuchtende Perle Pokémon Schwert / Schild, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Evoli! Pokémon Bank Pokémon GO



Pokémon Home: Alle wichtigen Funktionen als Liste

Wir listen euch an dieser Stelle alle wichtigen Funktionen von Pokémon: Home auf. Dabei unterscheiden wir zwischen dem Standard-Abo und der Premium-Mitgliedschaft.

Name Welches Abo? Funktion Nationaler Pokédex Standard und Premium Wird gefüllt, wenn ihre eure Pokémon-Spiele mit Home verbindet. Listet alle Formen auf, die ihr gefunden habt. Pokémon Speicher Standard Maximal 30 Plätze Premium Maximal 6.000 Plätze Transfer Standard Ihr könnt Pokémon zwischen euren Spielen tauschen.

Premium Zugriff auf Pokémon Bank (Nintendo DS) Freunde-Tausch Standard und Premium Pokémon mit anderen Nutzern tauschen, mit denen ihr euch in Pokémon Home angefreundet habt. GPS-Funktionen ist erforderlich. Pro Tag nur 10 Freundes-Tauschvorgänge. GTS Standard und Premium Pokémon suchen und mit anderen Spielern tauschen. Standard darf 1 Pokémon hinterlegen, Premium maximal 3. Wunderbox Standard und Premium Ermöglicht, Pokémon in eine Box zu legen und weltweit zu tauschen. Man weiß nicht, was man erhält.

Basis-Spieler können jeweils 3 Pokémon in Wunderboxen hinterlegen, während Premium-Spieler jeweils 10 Pokémon hinterlegen können. Gruppen-Tausch Standard und Premium Spieler können in einen Raum gehen, um Pokémon nach dem Zufallsprinzip zu tauschen.

Basis-Spieler können nur teilnehmen, Premium-Spieler auch hosten. Geheimgeschenke (nur Mobile) Standard und Premium Ihr könnt Geschenke entweder lokal oder per Code erhalten. Richter-Funktion Premium Ihr könnt die Werte (IVs) der Pokémon einsehen. Ihr könnt eure Pokémon durchsuchen und deren IVs anzeigen lassen. Kampfdaten (nur Mobile) Standard und Premium Daten zu Ranglistenkämpfen und Online-Wettbewerben in Spielen sowie Daten zu den Ranglisten der darin eingesetzten Pokémon

Pokémon Home: Kosten und Premium-Abo

Ist Pokémon Home kostenlos? Ja, die Standard-Mitgliedschaft kostet euch erst einmal nichts, ist dafür aber eingeschränkt. Auf viele Funktionen habt ihr entweder keinen oder nur eingeschränkten Zugriff. Die wichtigste Einschränkung ist der sehr kleine Pokémon-Speicher.

Was ist das Premium-Abo? Damit schaltet ihr in Home zusätzliche Funktionen frei. So könnt ihr etwas mehr Pokémon lagern und könnt auf zusätzliche Inhalte zugreifen. Für die Nutzung von Home benötigt ihr keine Online-Mitgliedschaft der Switch.

Was kostet Pokémon Home? Die Standard-Mitgliedschaft ist kostenlos, für Premium zahlt ihr hingegen ein paar Euro im Monat oder schließt gleich das Jahres-Abo ab.

1 Monat (30 Tage) 3 Monate (90 Tage) 12 Monate (365 Tage) 2,99 Euro 4,99 Euro 15,99 Euro

Was passiert, wenn mein Abo endet? Wenn euer Premium-Abo für Home endet, dann wechselt ihr automatisch zum kostenlosen Standard-Plan. Die wichtigste Änderung: Anstatt 6.000 könnt ihr nur noch 30 Pokémon lagern.

Die überzähligen Pokémon bleiben jedoch sicher in der Cloud, sind aber nicht mehr entnehmbar oder tauschbar. Ihr könnt diese erst wieder nutzen, sobald ihr erneut ein Abo abschließt oder Platz in eurer Kiste geschafft habt.

Pokémon Home: Standard vs. Premium im Vergleich

Standard (Kostenlos) Premium (Abo) Kosten 0 Euro ab 2,99 Euro/Monat Transfer mit Pokémon Bank Nein Ja Lagerplätze für Pokémon 30 6.000 Tausch zwischen kompatiblen Spielen Ja Ja Plätze in der Wunderbox 3 10 Anzahl von Plätzen für Globalen Handel (GTS) 1 3 Gruppentausch Teilnehmen Teilnehmen und Gruppe erstellen Freundestausch Ja Ja Richter-Funktion Nein Ja Maximale Medaillien 30 1.000

Pokémon Home: Standard oder Premium?

Standard:

Grundsätzlich könnt ihr bereits mit Standard kostenlos Pokémon zwischen kompatiblen Spielen tauschen. Hierfür benötigt ihr nicht das kostenpflichtige Abo. Ihr seid aber auf eine maximale Anzahl von Plätzen in eurem Inventar beschränkt.

Ein Tausch unter Freunden ist auch ohne Premium möglich.

Ein weltweiter Tausch oder Gruppen-Tausch ist mit Einschränkungen ebenfalls möglich.

Den nationalen Pokédex könnt ihr grundsätzlich ebenfalls ohne Abo vervollständigen.

Premium:

Pokémon Bank ist für euch nur relevant, wenn ihr die App noch auf dem 3DS installiert habt und von dort Pokémon transferieren möchtet. Pokémon Bank könnt ihr mittlerweile nicht mehr installieren, der Service ist aber noch verfügbar.

Die deutlich erhöhte Anzahl von Plätzen ist spannend, wenn ihr viele Pokémon sammeln und das Pokédex vervollständigen wollt und nicht nur tauschen möchtet.

Wunderbox und der Globale Handel (GTS) sind ebenfalls nur dann relevant, wenn ihr mit anderen Spielern (weltweit) tauschen möchtet. Ein Tausch unter Freunden ist auch ohne Premium möglich.

Die Richter-Funktion ist ebenfalls Premium-exklusiv: Für einen schnellen Tausch unter Freunden ebenfalls nicht notwendig.

Ab wann kann man Home für Z-A verwenden? Die Verlinkung von Pokémon-Legenden: Z-A und Pokémon Home wird laut Entwickler ab 2026 möglich sein. Derzeit ist die Funktion noch nicht verfügbar. Sobald verfügbar, könnt ihr Pokémon über Home nach Legenden: Z-A übertragen.

Welche Einschränkungen gibt es?

Pokémon können nicht aus Pokémon-Legenden: Z-A auf vorige Titel der Pokémon-Videospielreihe übertragen werden.

Habt ihr ein Pokémon von einem alten Spiel auf Pokémon-Legenden: Z-A übertragen, könnt ihr es nicht mehr ins alte Spiel übertragen.

Nur die Pokémon, die in den jeweiligen Spielen erscheinen, können via Pokémon HOME auf diese übertragen werden.

Pokémon Home und Feuerrot/Blattgrün

Ist Pokémon Home in Feuerrot/Blattgrün verfügbar? Nintendo hat offiziell erklärt, dass Pokémon Home sowohl die Blattgrüne als auch die Feuerrote Edition unterstützen wird.

Laut offiziellem Bild ist das Übertragen auf Pokémon Home möglich, aber ihr könnt keine Pokémon auf die alten Editionen übertragen.

Feuerrot/Blattgrün ist mittlerweile offizielle über den E-Store erhältlich und seit dem 27. Februar 2026 gegen 15 Uhr spielbar.

Pokémon Home: Geschenke und Geheimcodes

Meloetta gibt es als Belohnung, wenn ihr den Pokédex von Karmesin/Purpur vervollständigt.

Erfüllt ihr verschiedene Aufgaben mit Pokémon Home oder verknüpft bestimmte Apps, dann schaltet ihr zusätzliche Pokémon frei. Eure Belohungen findet ihr in der App unter dem Menüpunkt “Geheimgeschenk”.

Pikachu: Erster Login in Pokémon Home

Erster Login in Pokémon Home Bisasam, Glumanda oder Schiggy: Auswahl nach erstem Login in Pokémon Home

Auswahl nach erstem Login in Pokémon Home Magearna: Für die Vervollständigung des Nationalen Pokédex

Für die Vervollständigung des Nationalen Pokédex Evoli: Für den ersten Tauscht eines Pokémon mit der Wunderbox

Für den ersten Tauscht eines Pokémon mit der Wunderbox Rotom: Wird ein Pokémon getauscht, das ihr in die GTS gestellt habt, erhaltet ihr für den ersten gelungenen Tausch ein Rotom geschenkt.

Wird ein Pokémon getauscht, das ihr in die GTS gestellt habt, erhaltet ihr für den ersten gelungenen Tausch ein Rotom geschenkt. Pichu: Sticker in eurem Profil von Pokémon Home setzen

Sticker in eurem Profil von Pokémon Home setzen Chimpep, Hopplo, Memmeon: Übertragung von Pokémon von Schwert und Schild auf Pokémon Home

Übertragung von Pokémon von Schwert und Schild auf Pokémon Home Melmetal: Für die Verknüpfung von Pokémon Home und Pokémon GO.

Für die Verknüpfung von Pokémon Home und Pokémon GO. Schillerndes Meloetta: Wenn ihr den Pokédex von Pokémon Karmesin oder Pokémon Purpur vervollständigt. Weitere Pokédexe von anderen Editionen sollen laut Entwicklern folgen.

