Pokémon Wind und Welle verbannt endlich die alte Switch und Nintendo hätte keine bessere Entscheidung treffen können

Pokémon: Wind und Welle erscheint 2027 ausschließlich für die Nintendo Switch 2. Eine Version für die alte Switch ist nicht vorgesehen. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann findet: Eine bessere Entscheidung hätte Nintendo nicht treffen können. Bereits an den ersten Bildern sieht man, dass sich der Wechsel lohnen könnte.

Die Pokémon-Reihe wird schon länger für ihre veraltete Grafik und schlechte Performance kritisiert. Doch das kostenlose Switch-2-Upgrade für Karmesin/Purpur und auch die Version von Legenden Z-A zeigt, dass Pokémon auf der Switch 2 deutlich besser aussehen kann, wenn auch der Stil geblieben ist.

Bei Pokémon-Legenden Z-A hatte man sich außerdem noch dazu entschieden, eine Version für beide Konsolen-Generation anzubieten.

Bei Pokémon: Wind und Welle hat man sich für einen exklusiven Release nur für die Switch 2 entschieden. Ein Release für die alte Switch wird bewusst ausgeschlossen. Schon 2025 hatte Nintendo klargemacht, dass man den Fokus klar auf die Switch 2 legen wolle.

Und ich persönlich halte das für die absolut richtige Entscheidung, um die Pokémon-Reihe auch technisch voranzubringen.

Bereits jetzt sehen Wind und Welle hübscher aus als alle Pokémon-Spiele vorher

Ich möchte an dieser Stelle zwei Beispiele nennen, die auch bereits in der Community diskutiert werden. Daran seht ihr, was es bedeutet, wenn man die alte Switch nicht mehr als Ballast mit sich herumschleppen muss:

Schaut euch einmal das Wasser im Vergleich zur letzten Generation an (via Reddit.com): In der 10. Generation hat das Wasser detailreiche Schaumkronen, ist stark beweglich und setzt auf eine Lichtbrechung. Es wirkt insgesamt lebendig. In der 9. Generation war Wasser eine blaue Oberfläche und hatte mit Meer und Wasser wenig gemeinsam. Schaut euch den offiziellen Trailer auf YouTube von Karmesin und Purpur an. Bewegung? Keine Spur davon. Das Wasser bewegt sich einfach nicht.

Links Karmesin/Purpur, rechts Wind und Welle. Der Unterschied ist riesig.

Betrachtet die Landschaft und die Vegetation (via Reddit.com): Ihr bekommt nicht mehr eine grüne Oberfläche wie in Purpur/Violett, sondern eine detaillierte, bewachsene Landschaft und Strände. Das sind Details, von denen ihr in der 9. Generation nur träumen konntet. Schaut euch obendrein die Schattenwürfe der Vegetation an, etwa der Palmen. In Karmesin und Purpur gab es Schatten maximal von den Wolken.

Oben Karmesin/Purpur, unten Wind und Welle. Die Unterschiede sind nicht zu übersehen.

Allein an diesen beiden Beispielen seht ihr, was Wind und Welle für einen gewaltigen Sprung in Sachen Grafik machen kann, wenn man eben keine Rücksicht auf die alte Switch nehmen muss.

Wichtig ist, dass das finale Spiel am Ende immer noch einmal anders aussehen kann als die Trailer. Aber in der Vergangenheit sahen sich Trailer und Pokémon-Spiel immer sehr ähnlich. Schaut euch die Trailer zu Karmesin/Purpur an und schaut euch das finale Spiel an. Die Grafik und auch die Details haben sich nicht wirklich geändert.

Ja, die Grafik und das Aussehen von Pokémon bleibt immer noch kindlich und verspielt. Das kann man kritisieren, gehört für mich aber einfach zum Design der Pokémon-Reihe dazu. Pokémon ist keine Reihe, wo ich fotorealistische Grafiken erwarten würde.

Sony macht vor, was passiert, wenn man seine Spiele nicht mehr für die PS4 veröffentlichen muss

Welche Vorteile das hat, die alte Generation fallen zu lassen, zeigt auch die PlayStation. Wenn Studios nur noch eine Version für die PS5 entwickeln, fallen viele technische Einschränkungen weg und Teams können sich voll auf die modernere Plattform konzentrieren:

Man muss nicht mehr auf die deutlich schwächere Jaguar-CPU, langsamere HDD und kleinere Speichermengen der PS4 Rücksicht nehmen, sondern kann Design und Technik konsequent auf die moderne Plattform umstellen.

Spiele können Asset‑Streaming, Levelstruktur und Speicherlayout direkt auf die PS5 anpassen und müssen keine Rücksicht auf die langsamere PS4 nehmen. Dadurch sind viel größere und schönere Spielwelten möglich (via blog.playstation.com).

Obendrein muss man keine zwei Spielversionen mehr parallel entwickeln: Die Ressourcen kann man dann komplett in die beste Fassung des Spiels stecken.

Und genau deswegen halte ich die Entscheidung, Pokémon: Wind und Welle nur für die Switch 2 zu veröffentlichen, für die richtige Entscheidung. Auch wenn das bedeuten sollte, dass einige sich nun eine Switch 2 kaufen müssen.

