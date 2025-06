Nintendo Switch 2 Ersteindruck: Die 7 wichtigsten Dinge, die mir bisher aufgefallen sind

Die Nintendo Switch 2 ist offiziell erschienen und auch MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann konnte die Switch 2 bereits ausprobieren. Ein paar Dinge sind ihm bereits aufgefallen. Während vor allem die Verarbeitung und das Display überzeugen können, steht besonders hinter der Ergonomie noch ein Fragezeichen.

Die Switch 2 ist am 5. Juni 2025 offiziell erschienen und ich hatte das Glück, meine direkt über Nintendo bestellte Konsole frühzeitig in den Händen halten zu können. Meine Frau und ich konnten bereits beide mehr oder weniger ausgiebig an der neuen Konsole spielen und haben gemeinsam in Mario Kart World ein paar Runden gegeneinander gedreht.

In diesem Artikel lest ihr, welche ersten Eindrücke ich von der Konsole habe. Es gibt viel Gutes zu berichten, doch es gibt auch Kritikpunkte an der neuen Switch 2. Einen richtigen und umfangreichen Test zur Switch 2 werdet ihr ebenfalls bald auf MeinMMO lesen können.

Schwerer und größer als die originale Switch

Nintendo Switch 2 (oben) vs Switch 1 (unten) im Größenvergleich

Das Offensichtliche zuerst. Bereits auf den Bildern konnte man sehen, dass die Switch 2 größer wird als die originale Switch und das spätere OLED-Modell. Die Switch 1 wiegt in etwa 400 Gramm, die Switch 2 ist ziemlich genau 100 Gramm schwerer. Das Steam Deck wiegt mit 650 Gramm noch ein ganzes Stück mehr. Mehr zum Vergleich von Switch 2 und Switch 1 lest ihr in folgendem Artikel auf MeinMMO.

Ich finde das leicht höhere Gewicht gut gelöst, weil es sich auch mit den Joy-Cons gut halten lässt. Meiner Partnerin hingegen ist die Switch 2 fast schon zu schwer. Aber sie spielt ohnehin vorzugsweise am Fernseher über die Dockingstation.

Großes, helles Display

Die Switch 2 ist mit einem großen, hellen Display ausgestattet, setzt beim Display aber auf LCD und nicht auf OLED. Und in meinen Augen eine der besten Verbesserungen, zumindest dann, wenn man vor allem im Handheldmodus spielt. Bisher habe ich auf der Switch OLED gespielt, die ein größeres Display als die originale Switch besitzt (6,2 Zoll vs. 7 Zoll), aber weiterhin nur eine Auflösung von 720p bietet.

Das neue Full-HD-Display steht der Switch 2 hingegen richtig gut und macht selbst mein Steam Deck neidisch. Für mich im Alltag bereits jetzt eine richtig gute Verbesserung. In meinen Augen zeigt das verbaute LCD dennoch kräftige Farben und ist ausgesprochen Blickwinkelstabil. Das merke ich, wenn ich neben meiner Frau sitze und ihr beim Spielen zusehe. Insbesondere die erhöhte Auflösung und die höhere Bildrate von 120 Hz bieten eine deutlich schärfere und flüssigere Darstellung als das Vorgängermodell, auch im Vergleich zum OLED-Gerät.

Im Vergleich zum OLED-Modell ist das Display dennoch ein kleiner Rückschritt, unter anderem berichtet der YouTube-Kanal GamingTech, dass das Display nur Spitzenhelligkeit von 422 Nits bietet, während Schwarz mit 0,5 Nits dargestellt wird. Das ergibt ein Kontrastverhältnis von 844:1.

Die Switch 2 wird im Alltag spürbar warm, aber nicht laut

Kommt die Switch 2 ins Arbeiten, wird sie spürbar warm. Das fällt mir vor allem im Vergleich zur alten Switch auf, die meist kühl blieb und nur bei wenigen Spielen hörbar wurde (etwa bei Pokémon Karmesin & Purpur). So heiß wie das Steam Deck unter Last wird die Switch 2 jedoch nicht.

Trotz der Wärmeentwicklung bleibt die Switch 2 unhörbar. Hält man das Ohr direkt an die Konsole, dann hört man ein ganz leises Rauschen der Lüfter. Im Alltag bekommt ihr davon in der Regel aber so gut wie nichts mit.

Der magnetische Anschluss der Joy-Cons ist richtig gut geworden

Nintendo Switch 2 mit magnetischem Anschluss und einem neuen Joy-Con 2

Bei der Switch 2 setzt Nintendo auf eine neue Lösung, wie ihr die Joy-Cons mit der Switch verbindet. Anstatt diese wie beim Original einzuschieben, kommen jetzt Magnete zum Einsatz. Und das fühlt sich viel besser an.

Die Joy-Cons rutschen geschmeidig in die Vorrichtung der Switch 2 und klacken dabei angenehm befriedigend, wenn sie in der Konsole einrasten. Anschließend halten die Joy-Cons bombenfest und lassen sich nur mit einer Taste wieder entfernen.

Bei der alten Switch OLED hatte ich auf Dauer immer das Problem, dass sich früher oder später einer meiner Joy-Cons im Handheldmodus gelöst hat.

Ein Freund von mir frotzelte aber bereits: Das könne ja nur eine Frage der Zeit sein, bis einer der Magnete abbricht oder Verschleißerscheinungen zeige, wenn man die Joy-Cons ständig abnehme. Das muss sich aber in Zukunft zeigen.

Verbesserte Oberfläche und endlich ein flüssiger E-Shop

Der verbesserte E-Shop ist (fast) eine Offenbarung: Denn der läuft endlich flüssig und lässt mich zügig durch den Shop navigieren. Der alte E-Shop hat mich jedes Mal in den Wahnsinn getrieben. Mal ist das Menü zurückgesprungen oder ich wollte in meinen Einkaufswagen und bin wieder auf der direkten Shop-Seite gelandet. Genau das hat Nintendo jetzt angepackt und einen meiner größten Kritikpunkte behoben.

Die Oberfläche (UI) der Switch 2 ist mehr oder weniger mit der alten Switch identisch, durch das große und helle Display wirkt aber alles flüssiger und angenehmer. Mag jetzt nicht unbedingt am UI liegen, aber es ist trotzdem etwas Positives.

Hinter der Ergonomie steht ein Fragezeichen

Alter Joy-Con (links) und neuer Joy-Con 2 (rechts) nebeneinander.

Die Ergonomie ist ein Thema, bei dem ich mir mit meiner Partnerin nicht einig bin.

Mein persönlicher Standpunkt: Mir gefällt es, dass die Switch 2 größer ist. Die neuen Joy-Cons liegen gut in meinen großen Händen (19 cm) und das höhere Gewicht der Switch 2 bestätigt mich in meinem Gefühl, dass sich die Ergonomie besser anfühlt. Die alten Joy-Cons stachen immer unangenehm in den Handballen, bei den neuen Joy-Cons der Switch 2 ist das nicht mehr der Fall.

Meiner Partnerin hingegen ist die Switch 2 bereits tendenziell zu schwer und zu groß. Sie lobt zwar das deutlich größere Display, meinte aber auch, dass ihr die neuen Joy-Cons fast zu groß seien. Sie hat im Vergleich zu mir deutlich kleinere Hände (17 cm). Kinder und Jugendliche dürften noch einmal kleinere Hände haben und möglicherweise ebenfalls Probleme im Handheldmodus bekommen.

Nintendo Switch 2 in derDockingstation

Die Oberfläche der Switch 2 und das Display sind sehr Fettfinger-anfällig

Das neue Design der Switch 2 ist ziemlich schick. Doch sowohl auf dem Chassis der Switch 2, den Joy-Cons als auch auf dem Display könnt ihr jeden Fingerabdruck sofort sehen. Auf meiner alten Switch OLED ist mir das nie so stark aufgefallen und selbst auf dem Steam Deck sehe ich nicht jeden Finger, trotz Touch-Display.

Nutzt ihr die Switch 2 ohnehin vorzugsweise in der Dockingstation, dann dürften Fingerspuren nur bedingt ein Problem sein. Mir geht es zumindest im Alltag ganz schön auf die Nerven.

