Wer nach Feierabend ein paar Runden zocken möchte, der hat 2022 jede Menge Möglichkeiten:

Er schnappt sich einen Controller und setzt sich an die PlayStation oder Xbox.

Oder er greift zum Steam Deck als mobile Alternative.

Alternativ bleibt er gleich am PC sitzen und wechselt von der Arbeit zum Gaming.

Eine weitere Alternative wäre außerdem die Nintendo Switch.

Vor allem die letzte Möglichkeit habe ich lange belächelt. Denn in meinen Augen konnte die Switch nie gegen PC oder PS5 ankommen. Wenn überhaupt, sah ich meiner Freundin dabei zu, wie sie dutzende Taschenmonster in Pokémon: Schild fing oder sich in einer Farmsimulation um ihre Pflanzen kümmerte. Meine Freundin liebt ihre Switch heiß und innig und ist ein stetiger Begleiter im Alltag.

Doch seit ich mir die Switch selbst gekauft habe, sehe ich die Handheldkonsole mit ganz anderen Augen. Ich würde sie sogar 2022 als meinen Kauf des Jahres bezeichnen. Warum das so ist, könnt ihr in folgendem Artikel nachlesen.

Die Switch gilt 2022 als veraltet und nicht sehr leistungsfähig

Was war mein Problem mit der Switch? Die Switch hat schon länger mit Kritik zu kämpfen. So wird die Konsole dafür kritisiert, der Bildschirm sei nicht hell genug und die Controller seien eher für Kinderhände gemacht als für erwachsene Gamer.

Die Wettbewerbsbehörde des Vereinigten Königreichs, die Competition and Markets Authority (CMA), bezeichnet die Switch auch als „Familienkonsole“, die nicht mit PlayStation und Xbox konkurrieren könne.

Der größte Kritikpunkt von Fans und Käufern jedoch: Die verbaute Hardware der Switch sei schon in die Jahre gekommen. Viele Spiele böten eine schwache Performance oder würden nur schlecht auf der Switch laufen.

Deswegen gibt es schon lange Forderungen nach einer neuen Version und dazu passende Gerüchte rund um eine Nintendo Switch Pro. Viele hoffen, dass Nintendo in Zukunft einen besseren Chip von Nvidia verbaut und damit all die coolen Features auf die Switch bringt, von denen PC-Gamer mit RTX-Grafikkarten profitieren.

Der Kritik konnte ich auch im Großen und Ganzen zustimmen. Warum soll ich noch mehr als 300 Euro in veraltete Technik investieren, wenn doch früher oder später eh eine neue Version kommt?

Der Kauf einer Switch ändert meinen Blick auf die Konsole völlig

Im Sommer kaufte ich mir dann selbst die Nintendo Switch OLED. Das lag vor allem an einem richtig guten Angebot. Bei rund 260 Euro für die OLED-Version der Switch konnte ich nicht mehr Nein sagen.

Mein erstes Spiel auf der Switch war tatsächlich das Metroidvania „Hollow Knight“ und damit kein exklusiver Nintendo-Titel. Ich habe bereits am PC einige Stunden in dem Spiel verbracht. Und ich war echt überrascht, wie gut das Spiel auf der Switch funktioniert, obwohl ich früher viel über die schwache Hardware gemeckert hatte.

Meine Switch mit Thumpstick-Aufsätzen und einer Schutzhülle aus Hartplastik.

Ich sprang und kämpfte mich durch den Grünweg, fluchte mehrfach über das knackige Trio der Mantisfürsten, erreichte irgendwann die wunderschöne Stadt der Tränen und wäre fast am Kolosseum der Narren verzweifelt. Aber das lag eher an meiner Unfähigkeit als am Handheld. Mittlerweile habe ich auf der Switch mehr Zeit in „Hollow Knight“ verbracht als in all den Jahren zuvor mit der PC-Version.

Die Nintendo Switch hat hier außerdem etwas geschafft, was selbst der PlayStation nie gelungen ist: Ich lasse meinen Computer nach Feierabend tatsächlich auch mal abgeschaltet und setze mich mit der Switch auf die Couch.

Genau dieser “Casual“-Ansatz fesselt mich an diese kleine Konsole, die ich vorher völlig unterschätzt hatte. Ich vermisse weder aktuelle Hardware noch hohe FPS-Zahlen oder Highendgrafik mit Raytracing.

Die Griffe sind mir tendenziell zu klein, für ein paar Stunden am Abend ist es aber ausreichend.

Ich liebe die Switch auch deswegen, weil sie mir unkompliziertes Gaming anbietet. Dafür verzichte ich dann auch gern auf Next-Gen-Grafik, die mir vielleicht PC oder PS5 liefern könnten. Spannende Exklusives gibt es nur wenige und viele exklusive Titel für die PS4/PS5 hat Sony mittlerweile auch auf Steam veröffentlicht.

Perfekt ist die Switch in meinen Augen aber auch nicht und es gibt genügend Dinge, die mich stören:

Die Griffe finde ich haptisch nicht perfekt und für meine Hände etwas zu klein. Ein Kollege hatte mir dann andere Griffe für die Switch empfohlen.

Bluetooth und der Online-Modus von Pokémon Schwert vertragen sich nicht, was ziemlich nervig ist, da ich dann immer zu kabelgebundenen Kopfhörern greifen muss.

Der Nintendo eShop hat eine grausame Performance auf der Switch und macht zum Einkaufen absolut keinen Spaß. Die Sortierfunktion ist ebenfalls furchtbar, da haben Steam oder der PS Store eindeutig die Nase vorn.

Nicht mal das Steam Deck konnte meine Switch auf den 2. Platz verweisen

Was ist mit dem Steam Deck? Seit September 2022 kann ich endlich auch zum Steam Deck greifen. Im Vergleich zur Switch wirkt das Gerät von Valve jedoch viel zu groß und vor allem bei etwas anspruchsvollen Spielen geht der Akku sehr schnell in die Knie. Bei den MMORPGs, die ich auf dem Steam Deck getestet hatte, wurde das Gehäuse außerdem sehr heiß.

Und wenn ich das Steam Deck sowieso an den Monitor anschließen möchte, dann kann ich gleich den Rechner anwerfen, wo ich deutlich mehr Komfortfunktionen habe.

Spiele wie Star Wars: The Old Republic hab ich auf dem Steam Deck gespielt – bin so mittelmäßig begeistert gewesen.

Nach diesen Erfahrungen bin ich dann ziemlich schnell wieder zurück zur Switch gewechselt. Seither spiele ich hier wieder Hollow Knight oder mittlerweile auch Pokémon Schwert. Denn auf dem Nintendo-Handheld ist alles so einfach:

Auf der Switch laufen die Spiele, die ich gern zocken möchte, problemlos und stabil.

Nintendos Konsole röchelt nicht wie das Steam Deck oder wird gefühlt so heiß wie eine Herdplatte.

Wenn ich unterwegs bin, hat die Switch die viel angenehmere Größe als das Steam Deck und passt bedeutend besser ins Reisegepäck.

Tatsächlich gibt es ein Spiel, was ich am Ende lieber auf dem Steam Deck anstatt an Switch oder PC gespielt habe und das ist der Pokémon-Klon Temtem. Das ist es einfach weniger bugverseucht als auf der Switch.

Wer seine Switch genauso lieb gewonnen hat wie ich, der sollte sich auf jeden Fall folgende Tipps ansehen, die mir auch schon viel geholfen haben. Vor allem der Tipp, wie ihr in bestimmten Spielen mehrere Speicherstände freischalten könnt, war Gold wert:

