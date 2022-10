Sony stellt seltsame Forderungen an Microsoft aus Angst, dass sie Fans von Call of Duty verlieren

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Im neusten, bald erscheinenden CoD-Teil, Modern Warfare 2, hatten PlayStation-Spieler außerdem ein ganzes Wochenende mehr in der Beta, um das Spiel zu testen. Dazu gibt es auf der PlayStation ein Skin-Paket zu Release sowie jede Season ein exklusives Paket für PS Plus.

Die exklusiven Boni in Black Ops: Cold War waren sogar so enorm, dass es PlayStation-Spielern zu weit ging . Dort gab es zusätzliche Battle-Pass-Stufen, zusätzliche Erfahrungspunkte und mehr Loadout-Slots.

Seit einigen Jahren gibt es für PlayStation-Spieler viele exklusive Vorteile in Call of Duty:

Ob es technisch überhaupt möglich ist, die Versionen in Sachen Performance absichtlich so zu verändern, dass die Xbox grundsätzlich besser ist, sei dahingestellt. Die anderen Argumente klingen aber insofern seltsam, als Sony selbst genau solchen Praktiken schon seit Jahren nachgeht, wie der Games-Journalist und Branchen-Experte Paul Tassi auf Forbes erklärt.

Sony erzählte der CMA, dass, selbst wenn Call of Duty nach dem Zusammenschluss auf der PlayStation verfügbar bleibe, die zusammengeschlossene Entität [Microsoft] noch immer teilweise Ausschließungen vornehmen könnte, indem die Unterschiede zwischen den Versionen von CoD für Xbox und PlayStation vergrößert werden. Laut Sony können Gamer erwarten, dass Call of Duty auf der Xbox zusätzliche Inhalte und verbesserte Interoperabilität mit der Konsolen-Hardware bekommen wird, zusätzlich zu jeglichen Vorteilen durch Mitgliedschaft im Xbox Game Pass. Sony teilt mit, dass diese Faktoren die Konsolenwahl der Gamer beeinflussen wird.

Microsoft will die Spieleschmiede Activision Blizzard kaufen. Das Studio ist bekannt für weltweit erfolgreiche Titel wie World of Warcraft , Diablo und Call of Duty . Microsoft-Konkurrent Sony schmeckt das gar nicht und wehrt sich nun mit skurrilen Vorwürfen.

