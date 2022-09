Müssen wir nie wieder Blizzard-Spiele kaufen? Diablo und Overwatch 2 kommen in den Xbox Game Pass – Was ist mit WoW?

Es wird in Zukunft wohl nicht mehr nötig sein, sich die Spiele von Blizzard als Vollpreis-Titel zu kaufen, wenn man sie spielen möchte. Denn Microsoft hat am 1.9. angekündigt, Spiele von Activision Blizzard dem Xbox Game Pass hinzuzufügen, ihrem „Flatrate Gaming“-Abo. Man erwähnt ausdrücklich Overwatch, Diablo und Call of Duty. Die neuen Spiele der Reihen Overwatch 2, Diablo 4 und Call of Duty: Modern Warfare 2 sollen also offenbar im Game Pass landen. Aber was ist mit World of Warcraft?

Das ist die Situation:

Microsoft hat im Januar 2022 ein Übernahme-Angebot an Activision Blizzard abgegeben, das der Vorstand angenommen hat. Manche vermuten, CEO Bobby Kotick wolle mit dem Verkauf seine Haut retten, denn dem stand nach einem Sexismus-Skandal das Wasser bis zum Hals

Damit der Deal durchgeht, brauchen beide Firmen aber das Okay von Aufsichtsbehörden aus aller Welt. Es besteht die Gefahr, dass Activision Blizzard und Microsoft so groß sind, dass eine marktbeherrschende Firma entsteht und sich das negativ auf den Markt auswirkt. Sony hat den Deal bereits kritisiert

Xbox hat jetzt in einem Posting erklärt, wie man die Übernahme von Activision Blizzard selbst sieht

Die Spiele-Reihe Diablo soll in den Xbox Game Pass kommen – Diablo 4 ist für 2023 angedacht:

Overwatch, Diablo und Call of Duty kommen in den Xbox Game Pass

Das sagt Xbox: In einem Post von Phil Spencer, dem Xbox Chef, heißt es am 1. September (via blogs.microsoft):

„Abo-Dienste wie der Game Pass machen das Spielen günstiger und sie helfen Spielern aus aller Welt, ihr neuestes Lieblings-Spiel zu finden. Der Game Pass ermöglicht es den Entwicklern mehr Games zu mehr Spielern zu bringen, nicht zu weniger Spielen. Wir beabsichtigen die geliebten Spiele aus der Bibliothek von Activsion Blizzard – inklusive Overwatch, Diablo und Call of Duty – im GamePass verfügbar zu machen und deren Gaming-Communites zu erweitern.

Das ist Phil Spencer, der Boss der Gaming-Sektion von Microsoft, Xbox.

Kommen die Spiel gleich zum Release in den Game Pass?

Was heißt das für Spieler? Blizzard hat mit Overwatch 2 und Diablo 4 gerade zwei heiße, neue Titel in Entwicklung. Man kann nach dem Statement wohl davon ausgehen, dass die Titel im Xbox Game Pass landen.

Für Blizzard-Fans wird es wohl nicht mehr nötig sein, sich diese Spiele unbedingt einzeln zu kaufen. Statt dessen können Spieler sich auch den Xbox Game Pass holen, eine Art „Flatrate-Gaming.“

Damit dürften die Spiele eine große Zielgruppe erreichen, denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass Spieler kostenlos in viele Titel hineinschauen – auch in Spiele, die eigentlich nicht zu ihrem Lieblings-Genre gehören.

Die Frage ist aber: Ob diese Spiele bereits an Tag 1 in den Game Pass kommen oder erst mit einigen Monaten Verzögerung?

Was ist mit WoW? Das Abo-pflichtige MMORPG World of Warcraft wird nicht erwähnt, das wird wohl offenbar weiterlaufen wie bisher.

Vorsicht, bezahlt für den Xbox Game Pass nicht einfach so 10 € – Ich habe beinahe den Fehler gemacht

Xbox versichert, Spiele weiter für alle Plattformen anzubieten

Was steht noch in dem Post? Der Post ist auch so eine Art „Wir sind nicht böse, glaubt uns“-Posting. Denn Spencer versichert ausgiebig, dass man nicht vorhat, die Spiele plattform-exklusiv zu bringen. Sie sollen weiter auf auf Konsolen wie der Playstation 5 erscheinen.

Damit will man offenbar einem Einspruch von Sony Wind aus den Segeln zu nehmen, die als Einwand gegen die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft angeführt hatten: Call of Duty sei ein so einzigartiges Spiel, dass ein Ungleichgewicht im Markt entstehen könnte.

Spencer versichert, man will Spiele zu allen Spielern bringen. Das habe man mit Minecraft bewiesen.

Spencer stellt sogar ausdrücklich Sony und Tencent (LoL) als Industrie-Führer heraus.

Xbox ätzt: Sony fürchtet, dass ein neues Call of Duty an Tag 1 kostenlos in den Game Pass kommt und die Dominanz der PS5 zerstört