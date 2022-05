New York City verklagt Activision Blizzard – Weil man glaubt, Kotick wollte beim Verkauf nur den eigenen Hals retten

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Außerdem will man noch genauer wissen, wie der Informations-Stand von Bobby Kotick zu den Skandalen war. Die Vertreter von New York City wollen weitere Informationen sammeln, um eine Klage gegen den Aufsichtsrat vorzubereiten, weil man glaubt, hier hätten die Verantwortlichen „Wert der Firma“ verschwendet.

Was fordert man jetzt? Die Stadt New York City fordert, dass Activision Blizzard eine Vielzahl von internen und geheimen Dokumenten veröffentlicht. So will man eine Liste von anderen möglichen Käufern sehen, die es angeblich gab.

Aus Sicht von New York würde der Verkauf von Activision Blizzard an Microsoft den Verantwortlichen nun erlauben, aus ihrer Haftung zu kommen. Dabei hätten sie ihre „fiskalische Verantwortlichkeit“ verletzt.

Was wirft man Activision Blizzard vor? Im Wesentlichen glaubt man, dass Activision Blizzard jetzt „übereilt“ verkauft wird und das federführend von Bobby Kotick, der gerade seinen Kopf aus der Schlinge ziehen will.

