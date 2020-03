Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Update, es kann aber auch als eigenständige Free-to-Play-Version kostenlos und ohne Besitz des Grundspiels gespielt werden. Aktuell treten in der Warzone bis zu 150 Spieler gegeneinander an. Das Besondere ist dabei, dass ihr bereits mit vorgefertigten Loadouts ins Spiel startet und euch nach dem Tod über ein Gulag wieder zurück ins Spiel kämpfen könnt. Warzone bietet dabei Crosspaly zwischen PC, PS4 und Xbox One.