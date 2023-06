The Boys trifft auf CoD Warzone: 3 Sekunden im Trailer kündigen die Zusammenarbeit mit einer Gruppe Superhelden an

Im Trailer zur Season 4 von Call of Duty: Warzone und Modern Warfare 2 wird die Zusammenarbeit mit der Amazon-Serie „The Boys“ angekündigt.

Call of Duty arbeitete schon mehrmals mit bekannten Filmen und Serien zusammen, um besondere Spielinhalte zu liefern: So hatten etwa schon der Terminator oder zwei Charaktere aus der Netflix-Serie „The Umbrella Academy“ ihren Auftritt in dem Shooter.

3 Sekunden im neuen Trailer zu CoD Warzone Season 4 kündigen eine weitere Zusammenarbeit mit einer bekannten Serie an: dieses Mal mit der Superheldenserie „The Boys“ von Amazon.

Season 4 könnte einen besonderen Operator-Skin enthalten

Im Rahmen des Summer Game Fests am 08. Juni 2023 wurde ein Trailer zur Season 4 von CoD: Warzone gezeigt, in der die neue Map Vondel vorgestellt wurde. Für einen kurzen Moment sieht man hierbei an einer Gebäudewand das „The Boys“-Logo.

In dem Trailer seht ihr in Minute 01:01 an der linken Seite des Gebäudes das Logo der Amazon-Serie:

Was ist The Boys? The Boys ist eine Superhelden-Serie von Amazon, in der es um den Rachefeldzug von Hughie Cambell geht. Dessen Freundin starb bei einem Unfall, der durch einen Superhelden verursacht wurde. Hughie schließt sich der Gruppe The Boys an, die unter dem Anführer Billy Butcher gegen die Superhelden vorgeht – wobei der Begriff „Held“ in der Serie nicht immer zutreffend ist.

Gibt es weitere Hinweise zur Zusammenarbeit? Auch auf Twitter wird die Kollaboration mit The Boys angeteasert. Am 08. Juni 2023 postete der offizielle Twitter-Kanal von Call of Duty den Trailer zur neuen Season in CoD, die am 14. Juni 2023 an den Start geht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt via Twitter

Daraufhin antwortete der offizielle Kanal der Superhelden-Serie mit einem Screenshot des Trailers, in dem das Logo von The Boys zu sehen ist sowie einem erfreut dreinblickenden Homelander, der eine Art brutaler Superman in der Serie ist.

Wie genau wird die Kollaboration aussehen? Was genau die Zusammenarbeit von The Boys und CoD umfasst, ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden. Man vermutet aber, dass es ein Operator-Skin im Design von Billy Butcher werden könnte.

Denn Call of Duty kündigte für Season 4 ein Operator-Bundle mit dem Namen „Butch“ an. Das Aussehen des neuen Skins wird aktuell jedoch noch geheim gehalten.

Offiziell wurde also noch nicht preisgegeben, ob es sich tatsächlich um den Anführer der Truppe handelt oder vielleicht doch um Superheld Homelander, den die Amazon-Serie als Reaktionen gepostet hatte.

Welche Figur aus The Boys würdet ihr gerne in Season 4 von CoD Warzone als Operator sehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn euch The Boys bereits gefallen hat, schaut in unserer Liste für weitere Empfehlungenvorbei:

5 Superheldenserien, die nichts für Kinder sind